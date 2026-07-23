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L'Inde assouplit les règles d'investissement dans le commerce électronique pour les exportations : une victoire pour Amazon
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 18:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une déclaration d'Amazon au paragraphe 6 et d'un commentaire de l'association des commerçants au paragraphe 11)

* L'Inde s'apprête à assouplir les règles en matière d'investissement, ce qu'Amazon réclamait depuis longtemps

* Les petits commerçants se sont opposés à cet assouplissement

* L'Inde affirme que cette mesure contribuera à stimuler les exportations

par Aditya Kalra

Jeudi, le gouvernement indien a assoupli les règles relatives aux investissements étrangers afin de permettre aux entreprises de commerce électronique d’acheter des produits directement auprès de vendeurs indiens pour les revendre ensuite à des clients étrangers. Il s’agit d’une victoire majeure pour Amazon AMZN.O , qui a fait pression pendant des mois pour obtenir ce changement . Cet assouplissement intervient alors même que l’Inde et les États-Unis peinent à conclure un accord commercial. Les règles indiennes en matière d’investissement dans le commerce électronique auxquelles sont confrontés Amazon et Walmart

WMT.O constituent depuis des années un sujet de discorde entre New Delhi et Washington.

Cette mesure marque un assouplissement rare du régime indien de commerce électronique, strictement contrôlé, qui interdisait depuis longtemps aux détaillants en ligne étrangers d’acheter et de vendre directement des marchandises. Amazon et Walmart ont fait valoir que ces restrictions limitaient leur capacité à se développer, tandis que les associations de détaillants mettent en garde contre le fait que tout assouplissement pourrait conférer un avantage déloyal aux entreprises étrangères.

Soucieuse de protéger des millions de petits commerçants, l’Inde n’autorisait jusqu’à présent les entreprises étrangères de commerce électronique à opérer qu’en tant que places de marché en ligne mettant en relation acheteurs et vendeurs. Le gouvernement a déclaré que ce changement visait à stimuler les exportations.

Cette décision « favorisera l’augmentation des exportations grâce à un accès plus facile et accru aux marchés mondiaux », a-t-il indiqué dans un communiqué. Amazon a déclaré à Reuters dans un communiqué que ce changement de politique aiderait les fabricants des petites villes à atteindre des acheteurs à l’étranger et soutiendrait son objectif d’atteindre 80 milliards de dollars d’exportations cumulées depuis l’Inde d’ici 2030.

Flipkart, la filiale de commerce électronique de Walmart en Inde, n’a pas répondu aux questions de Reuters.

APPEL À UNE SURVEILLANCE STRICTE Cet assouplissement intervient alors que des associations professionnelles représentant les petits commerçants s’étaient opposées à tout assouplissement des restrictions pour les entreprises américaines lors de réunions à huis clos tenues avec le gouvernement l’année dernière . La Confédération des commerçants de toute l’Inde (CAIT), qui représente des millions de détaillants traditionnels, a fait valoir que ce changement pourrait faire l’objet d’abus de la part des entreprises étrangères et leur conférer davantage de contrôle sur les chaînes d’approvisionnement. En 2024, l’enquête menée par l’autorité indienne de la concurrence a révélé qu’Amazon et Flipkart avaient enfreint les lois sur la concurrence en accordant la préférence à certains vendeurs sur leurs sites de vente en ligne, des allégations que les entreprises réfutent.

"Un mécanisme de surveillance solide doit être mis en place pour garantir qu’il n’y ait pas d’abus de cette disposition. Compte tenu des antécédents de plusieurs grandes entreprises technologiques… une surveillance stricte est essentielle," a déclaré à Reuters Praveen Khandelwal, secrétaire général de la CAIT.

Amazon et Flipkart sont des acteurs dominants sur le marché indien du commerce électronique, dont la valeur devrait atteindre 250 milliards de dollars d’ici 2030, selon un rapport publié en avril par Google et Deloitte, contre environ 90 milliards de dollars actuellement.

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232,1100 USD NASDAQ -0,66%
WALMART
109,4700 USD NASDAQ +0,99%
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