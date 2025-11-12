 Aller au contenu principal
L'Inde approuve une enveloppe de 5,1 milliards de dollars pour aider les exportateurs après l'entrée en vigueur des droits de douane américains
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet indien a approuvé une dépense de 450,6 milliards de roupies (5,13 milliards de dollars) pour soutenir les exportateurs, y compris 200 milliards de roupies en garanties de crédit sur les prêts bancaires, a déclaré mercredi le ministre de l'information Ashwini Vaishnaw.

Le plan comprend une allocation de 250,6 milliards de roupies sur six ans pour la logistique et le soutien au marché dans le cadre d'un programme de promotion des exportations pour aider à compenser l'impact des récentes hausses des tarifs douaniers américains.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

