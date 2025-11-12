L'Inde approuve une enveloppe de 5,1 milliards de dollars pour aider les exportateurs après l'entrée en vigueur des droits de douane américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cabinet indien a approuvé une dépense de 450,6 milliards de roupies (5,13 milliards de dollars) pour soutenir les exportateurs, y compris 200 milliards de roupies en garanties de crédit sur les prêts bancaires, a déclaré mercredi le ministre de l'information Ashwini Vaishnaw.

Le plan comprend une allocation de 250,6 milliards de roupies sur six ans pour la logistique et le soutien au marché dans le cadre d'un programme de promotion des exportations pour aider à compenser l'impact des récentes hausses des tarifs douaniers américains.

(1 $ = 87,8950 roupies indiennes)