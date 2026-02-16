 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inde accueille un sommet mondial sur l'IA réunissant chefs d'Etat et dirigeants d'entreprise
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 10:25

Des chefs d'entreprises technologiques et d'intelligence artificielle (IA) se joindront cette semaine à des dirigeants de nombreux pays pour un sommet sur l'IA à New Delhi, l'Inde s'efforçant d'attirer davantage d'investissements dans ce secteur.

Le pays est en passe de devenir un pôle d'attraction pour les entreprises spécialisées dans l'IA, Alphabet (maison-mère de Google) GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O s'étant déjà engagés à investir 68 milliards de dollars (57,32 milliards d'euros) dans l'IA et les infrastructures "cloud" d'ici 2030.

Le sommet India AI Impact Summit, qui a débuté lundi, a été présenté comme une plateforme visant à amplifier la voix des pays en développement dans la gouvernance mondiale de la technologie.

"Le thème du sommet est ... le bien-être pour tous, le bonheur pour tous, reflétant notre engagement commun à exploiter l'intelligence artificielle au service d'un progrès centré sur l'humain", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur X.

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, et Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, figurent parmi les nombreux intervenants qui prendront la parole lors du sommet.

Le président français Emmanuel Macron, qui effectue une visite en Inde cette semaine, sera également présent jeudi sur scène aux côtés de Narendra Modi.

L'Inde, qui n'a pas encore produit de modèle d'IA de pointe capable de rivaliser avec ceux des États-Unis ou de la Chine, mise sur son avantage concurrentiel dans le déploiement à grande échelle plutôt que dans le développement de modèles fondamentaux.

Cette stratégie est soutenue par une adoption massive de l'IA au niveau national. Avec plus de 72 millions d'utilisateurs quotidiens de ChatGPT à la fin de 2025, l'Inde est déjà devenue le plus grand marché utilisateur d'OpenAI.

L'adoption rapide de l'IA menace toutefois les emplois dans le secteur informatique indien, qui pèse 283 milliards de dollars. Les analystes de Jefferies estiment que les centres d'appels pourraient subir une baisse de 50% de leurs revenus d'ici 2030 en raison de l'adoption de l'IA.

Plus de 250.000 visiteurs sont attendus au sommet de New Delhi, où seront présents plus de 300 exposants.

(Rédigé par Munsif Vengattil à New Delhi ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALPHABET-A
305,7400 USD NASDAQ -1,06%
AMAZON.COM
198,7100 USD NASDAQ -0,45%
META PLATFORMS
639,7700 USD NASDAQ -1,55%
MICROSOFT
401,3200 USD NASDAQ -0,13%
NVIDIA
182,8100 USD NASDAQ -2,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Noël déjà loin en slalom
    information fournie par AFP 16.02.2026 11:43 

    Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël navigue à plus d'une seconde du podium à l'issue de la première manche du slalom, fatale à Paco Rassat, lundi matin sous la neige de Bormio. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis ... Lire la suite

  • Eurelec, la centrale d'achat européenne du distributeur français E. Leclerc, a été sanctionnée d'une amende de plus de 33 millions d'euros pour n'avoir pas respecté l'année dernière la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales avec certains fournisseurs français ( AFP / LOIC VENANCE )
    Négociations commerciales: 33 millions d'euros d'amende pour la centrale européenne d'E.Leclerc
    information fournie par AFP 16.02.2026 11:37 

    Eurelec, la centrale d'achat européenne du distributeur français E. Leclerc, a été sanctionnée d'une amende de plus de 33 millions d'euros pour n'avoir pas respecté l'année dernière la date limite fixée pour boucler les négociations commerciales avec certains fournisseurs ... Lire la suite

  • BURELLE : Le mouvement reste haussier
    BURELLE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 16.02.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • Des responsables électoraux inspectent les urnes avant leur expédition depuis les bureaux de la Commission électorale à Katmandou, avant les élections législatives, le 9 février 2026 au Népal ( AFP / Prakash MATHEMA )
    Népal: début de la campagne des législatives, notamment dans le district-clé de Jhapa
    information fournie par AFP 16.02.2026 11:29 

    La campagne pour les élections législatives du 5 mars au Népal a débuté lundi, cinq mois après les manifestations des jeunes du mouvement Génération Z qui ont contraint le gouvernement à la démission. L'encre des premiers tracts à peine sèche, tous les yeux sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank