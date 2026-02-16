L'Inde accueille un sommet mondial sur l'IA réunissant chefs d'Etat et dirigeants d'entreprise

Des chefs d'entreprises technologiques et d'intelligence artificielle (IA) se joindront cette semaine à des dirigeants de nombreux pays pour un sommet sur l'IA à New Delhi, l'Inde s'efforçant d'attirer davantage d'investissements dans ce secteur.

Le pays est en passe de devenir un pôle d'attraction pour les entreprises spécialisées dans l'IA, Alphabet (maison-mère de Google) GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O s'étant déjà engagés à investir 68 milliards de dollars (57,32 milliards d'euros) dans l'IA et les infrastructures "cloud" d'ici 2030.

Le sommet India AI Impact Summit, qui a débuté lundi, a été présenté comme une plateforme visant à amplifier la voix des pays en développement dans la gouvernance mondiale de la technologie.

"Le thème du sommet est ... le bien-être pour tous, le bonheur pour tous, reflétant notre engagement commun à exploiter l'intelligence artificielle au service d'un progrès centré sur l'humain", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur X.

Sundar Pichai, directeur général d'Alphabet, Sam Altman, directeur général d'OpenAI, Dario Amodei, directeur général d'Anthropic, et Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, figurent parmi les nombreux intervenants qui prendront la parole lors du sommet.

Le président français Emmanuel Macron, qui effectue une visite en Inde cette semaine, sera également présent jeudi sur scène aux côtés de Narendra Modi.

L'Inde, qui n'a pas encore produit de modèle d'IA de pointe capable de rivaliser avec ceux des États-Unis ou de la Chine, mise sur son avantage concurrentiel dans le déploiement à grande échelle plutôt que dans le développement de modèles fondamentaux.

Cette stratégie est soutenue par une adoption massive de l'IA au niveau national. Avec plus de 72 millions d'utilisateurs quotidiens de ChatGPT à la fin de 2025, l'Inde est déjà devenue le plus grand marché utilisateur d'OpenAI.

L'adoption rapide de l'IA menace toutefois les emplois dans le secteur informatique indien, qui pèse 283 milliards de dollars. Les analystes de Jefferies estiment que les centres d'appels pourraient subir une baisse de 50% de leurs revenus d'ici 2030 en raison de l'adoption de l'IA.

Plus de 250.000 visiteurs sont attendus au sommet de New Delhi, où seront présents plus de 300 exposants.

(Rédigé par Munsif Vengattil à New Delhi ; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)