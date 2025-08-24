L'incendie du terminal Novatek d'Ust-Luga n'affecte pas les réservoirs de stockage de carburant, selon le gouverneur de la région

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la région russe de Leningrad a déclaré dimanche que l'incendie du terminal de Novatek à Ust-Luga, déclenché par une attaque de drone ukrainien, n'a pas affecté les réservoirs de stockage de l'installation.

"Les équipes de pompiers travaillent à contenir un incendie sur le site du terminal d'Ust-Luga. Les réservoirs de carburant n'ont pas été touchés par l'incendie", a posté Alexander Drozdenko, gouverneur de la région où se trouve le port d'Ust-Luga, sur l'application de messagerie Telegram.