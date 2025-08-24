 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 969,69
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'incendie du terminal Novatek d'Ust-Luga n'affecte pas les réservoirs de stockage de carburant, selon le gouverneur de la région
information fournie par Reuters 24/08/2025 à 08:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouverneur de la région russe de Leningrad a déclaré dimanche que l'incendie du terminal de Novatek à Ust-Luga, déclenché par une attaque de drone ukrainien, n'a pas affecté les réservoirs de stockage de l'installation.

"Les équipes de pompiers travaillent à contenir un incendie sur le site du terminal d'Ust-Luga. Les réservoirs de carburant n'ont pas été touchés par l'incendie", a posté Alexander Drozdenko, gouverneur de la région où se trouve le port d'Ust-Luga, sur l'application de messagerie Telegram.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,79 USD Ice Europ +0,18%
Pétrole WTI
63,80 USD Ice Europ +0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank