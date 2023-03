L'illusion du principe de séparation

Les sièges respectifs de la Fed et de la BCE. (Crédits photo : Federal Reserve BCE)

Les banques centrales réalisent le prix d'un freinage total de la politique monétaire. Les pièges du "principe de séparation" : le grand écart entre stabilité financière et stabilité des prix. La finesse est de mise dans l'allocation des portefeuilles.

Les banques centrales ont à cœur de maintenir le cap dans la lutte contre l'inflation, ce qui crée des fissures, en particulier dans le secteur bancaire. Nous avons vu récemment des turbulences aux États-Unis autour de la Silicon Valley Bank, suivies par le rachat du Crédit Suisse par UBS et des perturbations spéculatives ici aussi. Ces derniers jours, le calme est revenu. Les marchés sont en train de se faire une idée et de digérer la situation actuelle. Il s'agit de ne pas raviver le traumatisme de la grande crise financière de 2008. Le secteur bancaire en particulier, où l'argent est en jeu et où la confiance est donc primordiale, vit des heures tumultueuses. La nervosité du marché se fait sentir dans tous les coins et recoins.

En l'espace d'un an à peine, la majorité des banques centrales, la Fed en tête, se sont engagées dans un environnement de taux d'intérêt restrictif. Il est peu probable que les banques centrales cessent de le faire tant que les taux d'inflation sont trop élevés et qu'aucune perturbation grave de la croissance et de l'emploi n'est constatée.

Parallèlement, les banques centrales sont confrontées à un problème à plus long terme, car le redémarrage après la pandémie de Covid a fait revenir l'inflation. Contrairement aux décennies précédentes, la politique monétaire expansive a donc des effets secondaires visibles. Et comme la main-d'œuvre se raréfie avec l'évolution démographique, que la transition énergétique exerce une pression sur les prix et que les coûts de production augmentent en raison de la réorientation des chaînes d'approvisionnement, l'inflation pourrait rester structurellement élevée. Le dilemme des banques centrales consiste à adapter leur politique monétaire à cette réalité post-covid d'une inflation structurellement plus élevée.

Jusqu'à présent, leur réaction dans cette situation a été d'appuyer sur le frein. La hausse actuelle des taux d'intérêt a été la plus rapide et la plus forte depuis 1980. Actuellement, nous constatons déjà le ralentissement du marché immobilier, mais les consommateurs continuent de dépenser. Ils ont épargné d'énormes sommes d'argent pendant la crise du coronavirus et continuent à les dépenser.

Parallèlement, un frein monétaire aussi important provoque presque nécessairement des tensions dans le système financier. L'effondrement de l'ASR est une conséquence presque directe des mesures prises par les banques centrales, notamment de la forte hausse des taux d'intérêt. Le problème concret y a certes été résolu par le Bank Term Funding Programme (BTFP), mais la perte de confiance liée à la crise devrait avoir des répercussions négatives sur l'approvisionnement en crédit de l'industrie. Le problème de confiance se fait également sentir en Europe, au vu des turbulences autour de plusieurs grandes banques.

Les banques centrales entre lutte contre l'inflation et stabilité financière

Face aux turbulences du secteur bancaire, les banques centrales vont-elles cesser de relever les taux d'intérêt à court terme ? C'est peu probable. Elles luttent contre une inflation toujours trop élevée. Il y a deux semaines, la BCE a pris les devants en augmentant son taux d'intérêt de 25 points de base. La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) ont suivi avec 25 points de base chacune. La BNS a augmenté son taux directeur de 50 points de base. Lors de la conférence de presse de la Fed la semaine dernière, son président, M. Powell, a tenté de suggérer que la Fed parvenait à faire la part des choses entre des conditions d'inflation difficiles, un marché du travail solide et un système bancaire largement mis à mal par une hausse rapide des taux d'intérêt.

Le soi-disant "principe de séparation" suggère que les banques centrales possèdent les outils qui leur permettent d'un côté de maintenir la stabilité des marchés financiers grâce à des liquidités suffisantes et de l'autre de préserver la stabilité des prix en augmentant les taux d'intérêt. Mais cette séparation est-elle crédible ?

Outre la hausse du taux directeur de 25 points de base la semaine dernière, la Fed a effectivement maintenu les liquidités dans le système (elle a jusqu'à présent augmenté son bilan de près de 300 milliards de dollars en mars), tout en laissant inchangée son estimation du taux directeur pour la fin de l'année à 5,1%.

En outre, le président de la Fed, M. Powell, a laissé entendre que la Fed approchait de la fin du cycle de hausse des taux. On se rend donc compte que le moment est peut-être venu d'intégrer les taux d'intérêt restrictifs dans le système avec le long délai variable attendu. Selon Powell lors de la conférence de presse, les tensions observées ces dernières semaines dans le système financier devraient à elles seules remplacer, par leur effet restrictif, une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Éventuellement même plusieurs. Ce que cela signifie : la séparation tant évoquée entre politique monétaire et stabilité financière est une illusion.