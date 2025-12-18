L'IDSA nomme Jeanne Marrazzo, ancienne responsable du NIAID, au poste de directrice générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Infectious Diseases Society of America a annoncé jeudi qu'elle avait nommé Jeanne Marrazzo, ancienne directrice de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, au poste de directrice générale, à compter du 12 janvier.

Mme Marrazzo, spécialiste des maladies infectieuses formée à Harvard, dirigera la société professionnelle à un moment où l'accent est mis sur les pathogènes émergents et la préparation de la santé publique.

Au début de l'année, elle a été licenciée de son poste au NIAID par le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr.

Elle avait déposé une plainte en septembre, alléguant que la direction fédérale de la santé avait politisé la science - citant des annulations de subventions, des arrêts d'essais cliniques et l'hostilité envers les vaccins.

Selon une source au fait de l'affaire, Marrazzo s'est vu proposer un poste au sein du service de santé indien du ministère de la santé et des services sociaux.

Elle succédera à Chris Busky, qui a annoncé sa démission au début de l'année, a indiqué l'IDSA.

Mme Marrazzo a déjà siégé au conseil d'administration de l'IDSA en tant que trésorière de 2021 à 2023.