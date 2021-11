L'IDI / Résultats 9 mois 2021 - ANR/action : +19,7%

Résultats trimestriels au 30 septembre 2021

ANR de 76,71 euros par action : + 19,7 % sur les 9 premiers mois

Capacité d’investissement au 31/10/2021 : 166 millions d’euros

Poursuite d’une activité très dynamique



Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L’ANR par action affiche une croissance de 19,7 % sur les neuf premiers mois de 2021. L’ANR au 30 septembre est resté stable par rapport à celui au 30 juin 2021 dans la mesure où il intègre exclusivement les variations des actifs cotés au troisième trimestre et le versement de l’acompte sur dividende. Au cours de cette période, le portefeuille de l’IDI est à la fois robuste et résilient et la dynamique d’activité se poursuit avec une opération de croissance externe réalisée et de nombreux sujets à l’étude. L’ensemble des actionnaires, y compris les équipes de l’IDI toutes intéressées au capital, ont bénéficié d’un acompte sur dividende de 1,1 euro par action fin septembre. L’IDI est une valeur de rendement qui, en outre, affiche une performance moyenne, dividendes réinvestis, de 15,48 % par an depuis son introduction en bourse en 1991.»