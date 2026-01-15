L'IDI / Jonathan Coll et Augustin Harrel-Courtès nommés au Comité Exécutif et recrutement de Pierre-Olivier Duval

L’IDI annonce la nomination de Jonathan Coll et d’Augustin Harrel‑Courtès en tant que nouveaux membres du Comité Exécutif aux côtés de Christian Langlois-Meurinne (Président du Groupe IDI), Julien Bentz (Managing Partner), et de Tatiana Nourissat (Secrétaire Générale – Responsable ESG).



Jonathan et Augustin sont tous les deux issus de la promotion interne. Depuis plusieurs années, ils sont impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie d’investissement, en jouant un rôle actif dans l’étude, la réalisation, le suivi et la cession de plusieurs participations de l’IDI, en France et à l’international. Leur arrivée au sein du Comité Exécutif illustre la volonté de l’IDI de renforcer la collégialité en s’appuyant sur un Comité Exécutif, pleinement engagé dans la création de valeur durable et la poursuite du développement du Groupe.



Parallèlement, l’IDI poursuit le renforcement de son équipe d’investissement et de suivi des participations en recrutant Pierre‑Olivier Duval en tant que Chargé d’Affaires.