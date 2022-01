L''IDI et le Groupe Chevrillon signent l''acquisition de Culturespaces d'Engie

L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, et le Groupe Chevrillon annoncent avoir signé des accords avec le groupe ENGIE et M. Bruno Monnier leur permettant d'entrer au capital de Culturespaces. Le consortium entend accélérer le développement international de cet acteur de référence.



Marco de Alfaro, Partner à l'IDI, commente : « Nous nous réjouissons de la confiance que Bruno Monnier et les équipes Culturespaces nous ont accordée. Cet investissement illustre deux thèmes importants de la stratégie d'investissement de l'IDI. Le premier concerne les spin-off de groupe : par notre profil de société d'investissement cotée, travaillant sur fonds propres et avec un track record dans la durée, nous sommes aptes à rassurer des grands groupes comme Engie et leurs salariés sur nos capacités à reprendre le flambeau en assurant la pérennité et le développement dans la continuité de la filiale objet du spin-off. Le second thème concerne les investissements ayant une forte composante liée à la transformation digitale : par exemple, parmi nos investissements de cette année, D ubbing Brothers (doublage de film et séries) et Ekosport (e-commerce) illustrent bien ce thème. Les centres numériques immersifs de Culturespaces, comme l'Atelier des Lumières à Paris, révolutionnent l'expérience des expositions et favorisent l'accès d'un public beaucoup plus large à l'art des grands peintres ».