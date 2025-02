L'IDI cède le Groupe CDS et réinvestit en minoritaire dans une opération sponsorless de Andera Partners et du CEO Ziad Minkara

L’IDI annonce la cession de sa participation dans le Groupe CDS à l’occasion d’une opération sponsorless soutenue par Andera Partners et emmenée par son fondateur et CEO Ziad Minkara qui reprend la majorité du capital, l'IDI réinvestissant en minoritaire.



Cette opération permet à l’IDI de réaliser en près de cinq ans un multiple d’investissement net de 6,5x et un TRI net de c. 46 %.



Cette opération sponsorless permet de réorganiser le capital du Groupe autour de Ziad Minkara, fondateur et CEO, qui ambitionne de s’appuyer sur Andera Acto et l’IDI, actionnaire historique qui réinvestit en minoritaire, pour poursuivre le développement du Groupe, notamment par le biais de la croissance externe, afin d’étendre sa portée à l’international.



Marco de Alfaro et Jonathan Coll, de l’IDI : « Le parcours réalisé par le Groupe CDS depuis notre entrée au capital début 2020 est impressionnant. Ziad et ses équipes ont su prouver leur capacité à élargir et développer leur portefeuille clients, et ce malgré un contexte complexe, tout en consolidant son marché à travers l’intégration de trois acteurs stratégiques lui permettant de devenir un groupe paneuropéen leader. Nous sommes heureux de renouveler notre confiance à Ziad et ses équipes et enthousiastes à l’idée de participer à la prochaine phase de cette aventure ambitieuse en France et à l’international. »