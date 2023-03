L'IDI cède le contrôle du Groupe Freeland à MML Capital et Bpifrance

Acteur de référence du Private Equity, depuis plus de 50 ans, l’IDI annonce ce jour la cession du Groupe Freeland à MML Capital, accompagné de Bpifrance. Cette opération permet à l’IDI de réaliser un multiple d’investissement de 2,2x et un TRI de c.24% en un peu moins de 4 ans. Convaincu du projet de croissance porté par l’équipe de management et du potentiel de la Société, l’IDI réinvestit significativement au sein de cette nouvelle opération.

Après avoir triplé de taille depuis l’entrée de l’IDI au capital il y a 4 ans, Freeland est aujourd’hui devenu par le biais d’une croissance organique soutenue et d’une stratégie de croissance externe volontariste (4 acquisitions ces deux dernières années) l’acteur incontournable sur le marché français des services aux indépendants avec un chiffre d’affaires de près de 400 millions d’euros en 2022.

Marco de Alfaro, Partner et Augustin Harrel-Courtès, Directeur Associé de l’IDI déclarent : « Nous félicitons l'équipe de Management de Freeland pour leurs réalisations impressionnantes au cours des dernières années notamment en termes de croissance, digitalisation et build-up. Nous sommes fiers de continuer à apporter notre soutien humain, financier et stratégique alors qu'ils entament la prochaine phase de croissance avec MML Capital et BPI. »