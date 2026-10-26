L'idée de la participation du directeur général d'Audi au meeting de campagne de Trump n'est pas venue d'Audi, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'idée de la participation du directeur général d'Audi au meeting électoral du président américain Donald Trump samedi n'est pas venue d'Audi, a déclaré lundi un porte-parole de l'entreprise.
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