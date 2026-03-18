L'Icotyde de Johnson & Johnson approuvé par la FDA
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:12
Les résultats de quatre études de phase 3 menées auprès de 2 500 patients à travers le monde ont révélé que 70% des patients ont obtenu une peau saine ou presque saine et 55% ont atteint une réponse PASI 90 (amélioration de 90% de l'indice de sévérité à la semaine 16). Au niveau de la sécurité, les taux d'effets indésirables étaient comparables à ceux du placebo.
Pour la docteure Linda Stein Gold, directrice de la recherche clinique en dermatologie chez Henry Ford Health : " Icotyde apporte une solution unique dans le traitement du psoriasis : il combine la disparition des lésions cutanées à un profil de sécurité favorable, le tout dans une pilule à prise unique quotidienne, facilitant ainsi son intégration dans la routine des patients".
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