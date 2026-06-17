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"L’IA va créer une pénurie de main-d’œuvre", affirme Bezos dans un discours optimiste
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 14:50

L’intelligence artificielle (IA) entraînera des pénuries de main-d’œuvre plutôt qu’une disparition des emplois humains, a estimé mercredi Jeff Bezos, fondateur d'Amazon AMZN.O , lors d'une intervention très optimiste au salon technologique VivaTech à Paris.

Jeff Bezos a présenté une vision positive de la manière dont la technologie aidera l’humanité, évoquant des projets comprenant son entreprise spatiale Blue Origin et sa nouvelle start-up d’IA Prometheus, qui vise à accélérer la fabrication physique.

"Je sais qu’il y a beaucoup d’inquiétude chez de nombreuses personnes, y compris chez de nombreuses personnes intelligentes, selon laquelle l’IA va rendre les humains obsolètes, et ainsi de suite", a déclaré Jeff Bezos. "Je ne partage absolument pas ce point de vue. Et je pense qu’en réalité, l’IA va créer une pénurie de main-d’œuvre."

La moitié des Américains craignent que l’essor de l’IA ne mette leur emploi, ou celui d’un membre de leur foyer, en danger, selon un sondage Reuters/Ipsos publié ce mois-ci.

Jeff Bezos, qui est la quatrième personne la plus riche au monde avec une fortune estimée à environ 250 milliards de dollars, a déclaré que les humains avaient des tâches "infinies" à accomplir et qu’ils étaient actuellement limités par des obstacles que, selon lui, l’IA permettrait de réduire.

L’un des objectifs de l’exploration spatiale est de déplacer hors de la Terre les industries polluantes, a déclaré Jeff Bezos, dont l’entreprise Blue Origin cherche à rivaliser dans le domaine des fusées avec SpaceX SPCX.O du milliardaire Elon Musk.

"Si les voyages spatiaux deviennent suffisamment fiables et abordables, et que nous pouvons extraire des matériaux provenant d’astéroïdes, d’objets proches de la Terre et de la Lune, alors cette planète-jardin pourra retrouver son état d’avant la révolution industrielle", a déclaré Jeff Bezos.

Aux côtés de Jeff Bezos, le directeur général de Blue Origin, David Limp, a indiqué que la reconstruction de la plateforme de lancement de la fusée New Glenn avait commencé en Floride après l’explosion spectaculaire survenue en mai.

Elon Musk a également présenté une vision ambitieuse de l’avenir spatial avant l'IPO de SpaceX la semaine dernière, notamment des projets de création de villes sur la Lune et sur Mars. Lors d'un entretien la semaine dernière avec Jamie Dimon, directeur général de JP Morgan, il a également parlé de l’envoi de centres de données d’IA dans l’espace et de futures vacances sur la Lune.

(Gianluca Lo Nostro, Toby Sterling et Louise Heavens ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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