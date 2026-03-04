 Aller au contenu principal
L'IA va bouleverser les décisions de prêt dans les années à venir, selon un cadre de Goldman
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 19:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

L'incertitude concernant la perturbation des modèles d'entreprise par l'intelligence artificielle compliquera les décisions des prêteurs quant au niveau de risque à prendre au cours des deux prochaines années, a déclaré un cadre supérieur de Goldman Sachs GS.N . Ces craintes se sont propagées à l'ensemble du système financier, des marchés des actions aux marchés du crédit et au processus de levée de fonds pour les entreprises de ce secteur. Les actions du secteur des logiciels sont en repli depuis des mois, tout comme les actions des gestionnaires d'actifs qui les ont achetées et leur ont prêté de l'argent. Mahesh Saireddy, codirecteur du Goldman Sachs Capital Solutions Group, créé l'année dernière pour financer de grandes transactions et prêter aux entreprises clientes, a déclaré que le problème concernait tous les secteurs.

"Il ne s'agit pas seulement de logiciels, mais aussi d'autres industries qui sont perturbées et qui feront l'objet de beaucoup plus d'attention", a-t-il déclaré lors de la conférence Bloomberg Invest à New York.

"Pour les six, douze ou vingt-quatre prochains mois, il y aura beaucoup d'inconnues. Il sera donc difficile d'évaluer les risques liés aux opérations."

