STOXX en hausse de 0,3%, les contrats à terme du S&P 500 stables après une clôture record,

Les contrats à terme du Nasdaq en baisse de 0,5 %, Broadcom chute de 4 % sur le marché préliminaire

Les valeurs de l'IA prennent leur souffle en décembre

L'IA SUCCOMBE À LA GRAVITÉ EN DÉCEMBRE

Sans aucun doute, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle a été l'événement phare de l'année 2025, soulevant tous les bateaux, des fabricants de puces aux opérateurs de réseaux et aux fournisseurs d'informatique en nuage, jusqu'au prix du cuivre.

Mais le dernier mois de l'année s'avère plus difficile. Les résultats des grands noms de l'IA, Oracle ORCL.N et Broadcom

AVGO.O , ont rappelé cette semaine aux investisseurs que des éléments tels que les prévisions de bénéfices, les marges et les niveaux d'endettement ont de l'importance.

Les investisseurs disent depuis longtemps qu'il y aura un moment où les entreprises devront prouver que leurs milliards de dollars d'investissement et l'énorme dette que certaines ont contractée pour se lancer dans l'IA se transforment en bénéfices.

Le mois de décembre n'est peut-être pas ce moment, mais il constitue en quelque sorte un rappel à la réalité.

Certains des plus grands ETF sur le thème de l'IA, comme le Global X Artificial Intelligence & Technology ETF AIQ.O , qui détient des participations dans des classiques de l'IA comme Alphabet GOOGL.O et TSMC 2330.TW , sont en hausse confortable depuis le début de l'année.

AIQ est en hausse de 27 %, tandis que son rival BlackRock, iShares AI Innovation and Tech Active ETF BAI.N , est en hausse de 25 %, contre un gain de "seulement" 14,5 % pour le Roundhill Magnificent 7 ETF MAGS.K et 8,1 % pour le S&P .EWGSPC à pondération égale - qui élimine l'impact des Big Tech.

Au cours du dernier mois, la situation s'est quelque peu inversée. AIQ est en baisse de 0,8 %, tandis que BAI est en baisse de 1,4 % et le Mag 7, en baisse de 1,2 %. L'indice S&P à pondération égale est en tête, avec un gain de 3 %, ce qui suggère un peu plus de largeur de marché et, peut-être, l'attraction de la gravité, pour une fois.

(Amanda Cooper)

