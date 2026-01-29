L'IA stimule la demande de logiciels et fait bondir IBM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 janvier - ** Les actions d'International Business Machines IBM.N augmentent de ~8% à 317,64 $ avant la cloche

** La société dépasse les attentes de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice au 4ème trimestre, aidée par une forte demande pour ses services logiciels basés sur l'intelligence artificielle

** Les analystes de J.P. Morgan s'attendent à ce que les investisseurs restent concentrés sur les logiciels en 2026, car ce segment à plus forte valeur continue de représenter une part croissante de l'activité globale de Co

** Au moins deux maisons de courtage augmentent leurs prévisions sur l'action après les résultats trimestriels

** Co annonce un chiffre d'affaires de 19,69 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 19,23 milliards de dollars

** 11 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 9 à "conserver" et 3 à "vendre"; le PT médian est de 306,84 $ - données compilées par LSEG

** L'action a augmenté de 34,7 % en 2025 et est en légère baisse depuis le début de l'année