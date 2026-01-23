JO 2030-Le directeur de la communication des Alpes françaises 2030 quitte le comité d'organisation

Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises

Le comité d'organisation des Jeux ‍olympiques et paralympiques d'hiver 2030 (Cojop) dans les Alpes françaises a ‌annoncé vendredi le départ de son directeur de la communication, ​Arthur Richer, un mois après ⁠la démission de sa directrice des opérations, Anne ⁠Murac.

"Le ‍Cojop Alpes Françaises 2030, désormais ⁠structuré, est entièrement concentré sur la poursuite de ses activités, ​et notamment du dispositif de communication dans le cadre de ⁠la présence du ​Cojop aux Jeux de Milan-Cortina ​2026. Un ​processus de recrutement sera lancé ​dans les ⁠meilleurs délais", a précisé le comité d'organisation dans un communiqué.

Arthur Richer avait été nommé directeur ‌de la communication en juin dernier. La raison de son départ n'a pas été communiquée.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ‌Kate Entringer)