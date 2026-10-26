L'IA réduit à quelques minutes certaines décisions de la Deutsche Bank en matière de prêts aux entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Mme Deverdun, nouvelle membre du conseil d'administration chargée des technologies, affirme que le risque cyber est la priorité absolue

* Le secteur débat des inquiétudes concernant le rythme de développement de l'IA

* Mme Deverdun affirme que la banque se prépare à l'interaction entre les clients et les agents bancaires

* La Deutsche Bank simplifie ses systèmes hérités

par Tom Sims et Hakan Ersen

L'IA aide la Deutsche Bank

DBKGn.DE à réduire le temps de prise de décision pour certains prêts aux petites entreprises, le faisant passer de plusieurs semaines à quelques minutes seulement, a déclaré à Reuters sa nouvelle directrice des technologies, Marie-Jeanne Deverdun.

Ce projet, mis en service cet été, permet également de réduire le délai de prise de décision pour certains prêts accordés à des multinationales, passant de plusieurs mois à quelques semaines, a précisé Mme Deverdun, qui a rejoint le comité de direction de la Deutsche Bank cette année.

"Pour les petites entreprises, dont l’organisation et la structure juridique sont moins complexes, on passe de plusieurs semaines à quelques minutes", a déclaré Mme Deverdun lors d’un entretien.

Mme Deverdun a ajouté que la Deutsche Bank se préparait également à un avenir où ses agents d’IA interagiront directement avec les propres agents de ses clients, alors que les prêteurs sont entraînés dans le débat qui agite les leaders du secteur technologique quant à savoir si le développement de l’IA progresse trop rapidement.

"Nous suivons ce débat de près. Ces préoccupations sont tout à fait légitimes et, bien évidemment, la gestion des risques cybernétiques est ma priorité numéro un", a-t-elle déclaré.

"Nous consacrons d’importantes ressources et une part importante de notre budget à la protection de la banque contre ces nouvelles technologies et ces nouvelles menaces", a-t-elle ajouté.

Les autorités de régulation bancaire intensifient leurs efforts pour contenir le risque croissant lié à l’IA , alors que les établissements de crédit se précipitent pour déployer cette technologie tout en jonglant entre les questions de rentabilité et les menaces pour la sécurité .

La Deutsche Bank, première banque allemande, prévoit de consacrer plus de 2,5 milliards d’euros (2,80 milliards de dollars) à ses dépenses technologiques entre 2026 et 2028. À titre de comparaison, JPMorgan prévoit un budget de 20 milliards de dollars pour 2026.

Les banques espèrent que l’IA permettra de réduire les coûts et de stimuler la productivité.

La banque britannique Barclays a annoncé la semaine dernière qu’elle allait supprimer environ 5 000 emplois soit 5 % de ses effectifs cette année, dans le cadre de la mise en œuvre de cette technologie. Citigroup a déclaré que l’IA permettait désormais de développer des produits à moindre coût et jusqu’à 40 % plus rapidement.

Les grandes banques américaines, quant à elles, ont commencé à empêcher les agents d’IA tiers d’intervenir sur les comptes clients, en réponse aux craintes que des agents d’IA sophistiqués ne nuisent au système bancaire et aux institutions chargées de gérer le patrimoine des particuliers.

Christian Sewing, directeur général de la Deutsche Bank, a déclaré vouloir faire de la Deutsche "une banque véritablement alimentée par l’IA", après que son prédécesseur eut déclaré en 2015 que ses systèmes étaient "disjoints, lourds et bien trop souvent tout simplement incompatibles".

Après le début de la guerre en Ukraine, la Deutsche Bank a dû faire sortir de Russie son personnel technique et continue de rationaliser toute une série de plateformes, bien qu’elle ait fait état de certains progrès récents .

Mme Deverdun a indiqué que la Deutsche Bank avait mis en place une plateforme d’IA interne baptisée ADA, du nom de la pionnière de l’informatique Ada Lovelace, afin de développer, surveiller et contrôler des agents d’IA.

ADA permet à la banque de superviser l’activité des agents, de gérer les risques et de basculer d’un modèle d’IA à un autre à mesure que la technologie évolue, a-t-elle précisé.

"Nous nous préparons déjà à une économie d’agents où nos agents interagissent avec ceux de nos clients, dans le respect d’une responsabilité claire et de contrôles appropriés", a-t-elle ajouté.

(1 dollar = 0,8937 euro)