((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des citations et des précisions sur l'accélération de la recherche en IA, les risques et la nécessité de mesures de protection, tirées du paragraphe 7)

* Selon un modèle interne, le PIB américain pourrait atteindre 44 000 milliards de dollars d’ici 2030 sous certaines conditions

* M. Clark affirme que la marge de manœuvre pour mettre en place des mesures de protection en matière d’IA se réduit

* Clark a appelé à une coopération internationale en matière de réglementation

par David Lawder

Les capacités de l’intelligence artificielle, qui progressent rapidement, entraîneront des changements bien plus rapides dans tous les domaines, a déclaré samedi Jack Clark, cofondateur d’Anthropic. L’un des modèles internes de l’entreprise prévoit en effet que, sous certaines conditions, l’IA pourrait augmenter la production économique américaine de près de 50 % d’ici 2030.

S’exprimant lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, M. Clark a déclaré qu’une coopération internationale était nécessaire pour mettre en place des « règles inhabituelles et strictes » concernant cette technologie transformatrice, et que la marge de manœuvre des décideurs politiques pour agir se réduisait.

M. Clark a déclaré que lePIB américain potentiel estimé à 44 000 milliardsde dollars , à comparer au niveau actuel d’un peu plus de 30 000 milliards de dollars, « semble très farfelu, je le sais ».Mais il a ajouté que l’IA multipliait considérablement les découvertes scientifiques.

Il a précisé que ces prévisions reposaient sur l’hypothèse que « la technologie continue de s’améliorer. Et si le PIB devait croître à ce point, alors la doctrine économique suggère que de nouvelles industries et inventions devraient avoir vu le jour pour alimenter une expansion économique d’une telle ampleur ».

Les propos de Clark interviennent alors que l’entreprise se prépare à une introduction en bourse prévue en novembre, qui pourrait valoriser la société à hauteur de 2 000 milliards de dollars.

LES HUMAINS GARDENT LE CONTRÔLE, POUR L'INSTANT

M. Clark a lancé un signal d’alarme aux décideurs politiques concernant la rapidité du développement de l’IA, affirmant qu’il existait de plus en plus d’indices laissant présager une « singularité » où le développement de l’IA dépasserait le contrôle humain.

« Nous devons nous attendre à ce que, dans les années à venir, le rythme des progrès – non seulement de l’IA, mais de la science dans son ensemble – s’accélère, ce qui sera source de confusion et de désorientation, et s’accompagnera d’une grande richesse mais aussi, potentiellement, d’un grand danger », a-t-il déclaré lors d’une conférence devant des centaines de responsables gouvernementaux et financiers.

L’IA a été un thème majeur lors des réunions du FMI et de la Banque mondiale, à la fois en tant que source d’ s de croissance permettant de compenser les prix élevés de l’énergie, et en tant que menace potentielle pour la stabilité si elle ne tient pas ses promesses en tant que facteur de changement radical en matière de productivité et que les valorisations boursières s’effondrent.

Les responsables ont également exprimé leurs inquiétudes quant au fait que l’IA puisse détruire certains emplois et laisser certains pays à la traîne.

Mais Clark, ancien journaliste qui occupe le poste de « responsable de l’intérêt public » chez Anthropic, a brossé le tableau d’un avenir radieux où l’IA serait un multiplicateur de force pour la découverte scientifique, permettant de résoudre des problèmes mathématiques, d’ingénierie et biologiques, y compris la découverte de nouveaux médicaments, grâce à des chercheurs humains épaulés par des centaines, voire des milliers d’assistants IA.

Selon lui, davantage de pays peuvent participer à la révolution de l’IA en contribuant à développer la capacité de calcul des centres de données nécessaire pour alimenter l’IA.

DES CONTRÔLES TRÈS STRICTS SUR LA RECHERCHE BIOLOGIQUE

M. Clark a averti que les dirigeants mondiaux devaient prendre conscience de la puissance que l’IA allait acquérir et prendre d’urgence des décisions quant à la manière de réglementer cette technologie.

« La possibilité d’utiliser l’IA à des fins scientifiques nous expose également aux utilisations abusives de la science, aux armes biologiques et cybernétiques, ainsi qu’à des menaces que nous ne pouvons pas encore imaginer, et nous avons de nombreux choix à faire », a-t-il déclaré.

La recherche biologique, où l’IA a déjà créé de nouveaux virus, est un domaine « où nous voulons une surveillance humaine et une transparence maximales pour garantir la sécurité ».

Malgré certains incidents récents très médiatisés au cours desquels des systèmes d’IA rebelles se sont échappés de leurs environnements de test et ont piraté des sites web et des bases de données, il a affirmé que l’IA restait sous contrôle humain. Mais la marge de manœuvre pour mettre en place des mesures de protection se rétrécissait à mesure que l’IA gagnait en capacités, et ne représentait désormais plus qu’« un petit nombre d’années ».

M. Clark a également reconnu que l’IA entraînait des pertes d’emplois dans certains secteurs « fortement exposés à l’IA », tels que les centres d’appels et le personnel du service client. Mais pour d’autres domaines, comme la recherche scientifique, il a déclaré que l’IA favorisait l’emploi et qu’une grande inconnue résidait dans son potentiel à créer des emplois dans des secteurs totalement nouveaux.