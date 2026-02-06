L'IA n'est pas une bulle, affirme un cadre supérieur de l'entreprise taïwanaise Wistron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'intelligence artificielle n'est pas une bulle, et la croissance des commandes liées à l'IA en 2026 sera supérieure à celle de l'année dernière, a déclaré vendredi Simon Lin, président du fabricant taïwanais d'électronique Wistron 3231.TW . L'entreprise est un fournisseur de Nvidia NVDA.O .