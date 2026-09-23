"L'IA modifie la façon dont les Américains choisissent leurs en-cas", affirme Conagra

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* Conagra Brands publie le rapport "Future of Snacking 2026"

* Des saveurs audacieuses, la fonctionnalité et le plaisir gustatif vont dynamiser le marché américain

* Selon Conagra, la génération Z repousse les limites gustatives des en-cas

* Les consommateurs utilisent l'IA pour trouver des en-cas riches en protéines et en fibres

par Alexander Marrow

Les Américains se tournent de plus en plus vers l’IA pour savoir quoi grignoter, selon Conagra Brands CAG.N . Le fabricant des bâtonnets de viande Slim Jim estime que cette évolution contribue à stimuler la demande d’aliments plus riches en protéines, de saveurs prononcées et de produits adaptés à des objectifs de santé spécifiques.

Poussés en partie par l’essor rapide des médicaments amaigrissants et par l’initiative de la Maison Blanche "Make America Healthy Again", les consommateurs recherchent plus que jamais des options alimentaires plus saines .

Conagra, qui fabrique également le ketchup Hunt's, a collaboré avec le cabinet d’études Circana pour analyser plus de 53 millions de transactions d’achat portant sur 17 000 produits du secteur américain des en-cas . Ce secteur génère 198,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel au détail et connaît une croissance environ 1,4 fois plus rapide que celle du marché alimentaire dans son ensemble.

Les habitudes alimentaires et d'achat des Américains ont davantage évolué au cours des six dernières années, depuis le début de la pandémie de COVID-19, qu'au cours des 50 années précédentes, a déclaré Bob Nolan, vice-président senior chargé de la science de la croissance chez Conagra.

"Les en-cas jouent un rôle de plus en plus important et personnel dans la vie des consommateurs, que ce soit pour un apport en protéines, une énergie durable ou un moment de plaisir réconfortant", a déclaré M. Nolan mercredi.

Les tendances en matière de santé ne sont qu’une partie du tableau. Les recherches de Conagra ont révélé que les jeunes consommateurs, en particulier la génération Z, stimulent la demande pour des saveurs plus audacieuses, allant des associations sucrées-épicées aux en-cas acidulés et salés.

Les consommateurs examinent également les ingrédients de plus près et ont de plus en plus recours à des outils d'intelligence artificielle pour orienter leurs décisions d'achat, a indiqué Conagra. Plutôt que de rechercher un produit spécifique, les acheteurs demandent des en-cas répondant à des besoins particuliers, tels qu'une teneur plus élevée en protéines ou en fibres.

"C’est pourquoi certaines catégories traditionnelles sont sous pression", a déclaré M. Nolan, soulignant que les biscuits et les snacks salés ont connu des difficultés.

"L’émergence de ces en-cas plus riches en nutriments et de la tendance à grignoter de manière ciblée a véritablement pris de l’ampleur et s’accélère", a déclaré M. Nolan.