 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 974,80
-1,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'IA et les puces sont en demi-teinte, AMD s'envole grâce à l'accord avec OpenAI
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions des sociétés cotées en bourse liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont affiché des performances mitigées dans les échanges avant bourse après qu'AMD AMD.O a annoncé un accord majeur de fourniture de puces avec OpenAI, ce qui a entraîné une forte hausse de ses actions

** AMD en hausse de 36 %

** L'accord prévoit la possibilité pour OpenAI d'acheter jusqu'à 10 % d'AMD par le biais de bons de souscription, ce qui soulève des inquiétudes quant à la demande future pour les fabricants de puces concurrents tels que Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , qui ont baissé de 1,5 % à 2 %

** D'autres actions liées à l'IA ont légèrement augmenté, les investisseurs ayant réévalué le leadership dans la course à l'infrastructure de l'intelligence artificielle de nouvelle génération

** Les actions des entreprises liées à l'IA ont augmenté dans les échanges avant bourse, avec Palantir Technologies PLTR.O en hausse de 2,5 %, Salesforce

CRM.N gagnant 1,7 %, Oracle ORCL.N augmentant de 2,7 %, et Snowflake

SNOW.N en hausse de 1,5 %

** Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing et d'Arm Holdings ARM.O ont augmenté de 2,4 %

** Super Micro Computer SMCI.O , fabricant de serveurs d'intelligence artificielle, en hausse de près de 3 %

** Marvell Technology MRVL.O en hausse de 2,4 %, Qualcomm QCOM.O en légère hausse, Applied Materials AMAT.O en hausse de 2,8 %

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a atteint un niveau record la semaine dernière, a augmenté de plus de 30 % cette année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
209,9697 USD NASDAQ +27,51%
APPLIED MATERIALS
224,9800 USD NASDAQ +3,42%
ARM HOLDING ADR
158,5000 USD NASDAQ +3,84%
BROADCOM
340,6100 USD NASDAQ +0,66%
MARVELL TECH
88,5400 USD NASDAQ +2,69%
NVIDIA
185,6000 USD NASDAQ -1,08%
ORACLE
292,760 USD NYSE +2,30%
PALANTIR TECHNOLOGIES
181,9700 USD NASDAQ +5,14%
QUALCOMM
168,3700 USD NASDAQ -0,48%
SALESFORCE
235,905 USD NYSE -1,86%
SNOWFLAKE
241,695 USD NYSE +2,78%
SUPER MICRO
54,7400 USD NASDAQ +5,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2025 à 15:12:10.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : L'indécision domine
    GE AEROSPACE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 06.10.2025 16:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce de Nvidia, aussi appelée GPU (Graphic processing unit), le 23 février 2024 ( AFP / JOEL SAGET )
    Puces: la concurrence s'anime derrière Nvidia dans la course à l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 16:02 

    La révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a aiguisé les appétits des concurrents de Nvidia , qui cherchent à rattraper leur retard sur le géant des puces dédiées à l'IA. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui ... Lire la suite

  • Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
    information fournie par Zonebourse 06.10.2025 15:53 

    TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.10.2025 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank