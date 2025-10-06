L'IA et les puces sont en demi-teinte, AMD s'envole grâce à l'accord avec OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Les actions des sociétés cotées en bourse liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont affiché des performances mitigées dans les échanges avant bourse après qu'AMD AMD.O a annoncé un accord majeur de fourniture de puces avec OpenAI, ce qui a entraîné une forte hausse de ses actions

** AMD en hausse de 36 %

** L'accord prévoit la possibilité pour OpenAI d'acheter jusqu'à 10 % d'AMD par le biais de bons de souscription, ce qui soulève des inquiétudes quant à la demande future pour les fabricants de puces concurrents tels que Nvidia NVDA.O et Broadcom AVGO.O , qui ont baissé de 1,5 % à 2 %

** D'autres actions liées à l'IA ont légèrement augmenté, les investisseurs ayant réévalué le leadership dans la course à l'infrastructure de l'intelligence artificielle de nouvelle génération

** Les actions des entreprises liées à l'IA ont augmenté dans les échanges avant bourse, avec Palantir Technologies PLTR.O en hausse de 2,5 %, Salesforce

CRM.N gagnant 1,7 %, Oracle ORCL.N augmentant de 2,7 %, et Snowflake

SNOW.N en hausse de 1,5 %

** Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing et d'Arm Holdings ARM.O ont augmenté de 2,4 %

** Super Micro Computer SMCI.O , fabricant de serveurs d'intelligence artificielle, en hausse de près de 3 %

** Marvell Technology MRVL.O en hausse de 2,4 %, Qualcomm QCOM.O en légère hausse, Applied Materials AMAT.O en hausse de 2,8 %

** L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a atteint un niveau record la semaine dernière, a augmenté de plus de 30 % cette année