« L'IA entraînera des pénuries de main-d'œuvre », a déclaré Jeff Bezos lors du salon VivaTech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'intelligence artificielle entraînera des pénuries de main-d'œuvre, et non le remplacement des humains, a prédit mercredi Jeff Bezos, fondateur d'Amazon
AMZN.O .
M. Bezos s'exprimait à propos de sa nouvelle start-up spécialisée dans l'IA, Prometheus, qui vise à accélérer la fabrication physique, lors de la conférence VivaTech à Paris.
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