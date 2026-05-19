 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'IA dope la demande pour les puces et mémoires, Mizuho relève sa cible sur ST
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 17:17

L'essor des serveurs d'intelligence artificielle et des processeurs dédiés à l'IA agentique continue de transformer structurellement le secteur des semi-conducteurs, offrant un relais de croissance crucial pour les fabricant de puces analogiques et de mémoires comme STMicroelectronics, selon une note de recherche publiée par Mizuho.

A en croire la banque d'affaires japonaise, cette dynamique permet notamment de compenser le ralentissement persistant du secteur automobile mondial, où elle anticipe désormais une baisse de 2,3% sur un an des volumes de production de véhicules légers contre une précédente estimation de -1,8%.

L'établissement souligne que les fabricants de composants analogiques comme STMicroelectronics, Allegro MicroSystems, ON Semiconductor et Texas Instruments bénéficient toujours de vents favorables liés à la montée en puissance des serveurs IA, marquée par une augmentation du contenu électronique dans les nouvelles architectures.

Objectifs de cours revus à la hausse

Selon les contacts de Mizuho, les délais de livraison et les prix dans l'analogique restent orientés à la hausse, principalement pour les produits destinés aux centres de données.

Pour ce qui concerne les mémoires, la banque estime que la demande liée aux serveurs IA continue de soutenir les marchés de la NAND et de la DRAM, avec un risque de tensions d'approvisionnement pouvant se prolonger jusqu'au premier semestre 2027, la possibilité d'un mouvement de grève chez Samsung constituant un facteur de risque supplémentaire.

Mizuho relève ainsi son objectif de cours sur Micron à 800 dollars contre 740 dollars auparavant, citant des perspectives favorables sur les prix dans un contexte d'offre contrainte jusqu'en 2027.

L'institution relève également ses objectifs de cours sur le titre STMicroelectronics coté à la Bourse de New York à 68 dollars contre 56 dollars précédemment, sur ON Semiconductor à 130 dollars contre 120 dollars et sur Texas Instruments à 300 dollars contre 255 dollars, estimant que l'accélération des investissements dans les centres de données IA soutiendra davantage le secteur à partir de 2027.

En dépit de ces commentaires encourageants, l'action ST reculait de 1,1% mardi matin à Wall Street dans un climat de prudence à la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia. Rexas Instruments cède de son côté 1,3% tandis que Micron est virtuellement inchangé.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 19/05/2026 à 17:17:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent sans élan
    information fournie par AFP 19.05.2026 18:07 

    Les marchés boursiers européens ont terminé prudemment mardi face à la hausse des taux d'intérêt des dettes publiques en Europe et aux Etats-Unis, sur fond de blocage persistant du détroit d'Ormuz et de montée de l'inflation. Francfort a pris 0,38%. Paris (-0,07%) ... Lire la suite

  • vinci engins de salage et de deneigement (Crédit: Francis Vigouroux / vinci groupe)
    VINCI : recul du trafic autoroutier et aérien en avril
    information fournie par Zonebourse 19.05.2026 18:01 

    Le trafic autoroutier de VINCI a reculé de 5% sur un an en avril, tandis que le trafic dans les aéroports du groupe a diminué de 1,2% sur la même période. En avril, le trafic des véhicules légers a souffert de la forte hausse des prix des carburants provoquée par ... Lire la suite

  • Le projet de loi d'urgence agricole, réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Eau, élevage, pesticides: le projet de loi d'urgence agricole entame son marathon dans l'hémicycle
    information fournie par AFP 19.05.2026 17:55 

    Le projet de loi d'urgence agricole, réponse du gouvernement à la colère du secteur l'hiver dernier, est examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, promettant de longs débats tendus autour des questions du stockage d'eau, des pesticides ou encore de l'élevage. ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Club Med: Fosun envisage une introduction en Bourse à Hong Kong (média)
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.05.2026 17:42 

    Le groupe chinois Fosun envisage d'introduire Club Med à la Bourse de Hong Kong et pourrait lever au moins 500 millions de dollars lors de l'opération, selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Fosun a choisi la banque française BNP Paribas, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 981,76 -0,07%
NOVACYT
0,704 +35,12%
Pétrole Brent
110,89 +1,09%
NANOBIOTIX
38,48 -9,93%
SOITEC
143,15 +2,07%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank