L'IA dope la demande pour les puces et mémoires, Mizuho relève sa cible sur ST

L'essor des serveurs d'intelligence artificielle et des processeurs dédiés à l'IA agentique continue de transformer structurellement le secteur des semi-conducteurs, offrant un relais de croissance crucial pour les fabricant de puces analogiques et de mémoires comme STMicroelectronics, selon une note de recherche publiée par Mizuho.

A en croire la banque d'affaires japonaise, cette dynamique permet notamment de compenser le ralentissement persistant du secteur automobile mondial, où elle anticipe désormais une baisse de 2,3% sur un an des volumes de production de véhicules légers contre une précédente estimation de -1,8%.

L'établissement souligne que les fabricants de composants analogiques comme STMicroelectronics, Allegro MicroSystems, ON Semiconductor et Texas Instruments bénéficient toujours de vents favorables liés à la montée en puissance des serveurs IA, marquée par une augmentation du contenu électronique dans les nouvelles architectures.

Objectifs de cours revus à la hausse

Selon les contacts de Mizuho, les délais de livraison et les prix dans l'analogique restent orientés à la hausse, principalement pour les produits destinés aux centres de données.

Pour ce qui concerne les mémoires, la banque estime que la demande liée aux serveurs IA continue de soutenir les marchés de la NAND et de la DRAM, avec un risque de tensions d'approvisionnement pouvant se prolonger jusqu'au premier semestre 2027, la possibilité d'un mouvement de grève chez Samsung constituant un facteur de risque supplémentaire.

Mizuho relève ainsi son objectif de cours sur Micron à 800 dollars contre 740 dollars auparavant, citant des perspectives favorables sur les prix dans un contexte d'offre contrainte jusqu'en 2027.

L'institution relève également ses objectifs de cours sur le titre STMicroelectronics coté à la Bourse de New York à 68 dollars contre 56 dollars précédemment, sur ON Semiconductor à 130 dollars contre 120 dollars et sur Texas Instruments à 300 dollars contre 255 dollars, estimant que l'accélération des investissements dans les centres de données IA soutiendra davantage le secteur à partir de 2027.

En dépit de ces commentaires encourageants, l'action ST reculait de 1,1% mardi matin à Wall Street dans un climat de prudence à la veille de la publication très attendue des résultats trimestriels de Nvidia. Rexas Instruments cède de son côté 1,3% tandis que Micron est virtuellement inchangé.