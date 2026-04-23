L'IA creuse le fossé technologique aux États-Unis, alors qu'IBM et ServiceNow provoquent une chute des logiciels et que TI soutient les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les résultats trimestriels d'IBM et de ServiceNow ravivent les craintes de perturbation de l'IA

* Les valeurs logicielles sous pression depuis qu'Anthropic a lancé ses outils en février

* Les investisseurs ont favorisé les titres de puces au détriment des logiciels jusqu'à présent en 2026

(Mises à jour à l'ouverture du marché) par Purvi Agarwal et Shashwat Chauhan

Les valeurs technologiques américaines ont continué de diverger jeudi, les résultats d'IBM et de ServiceNow ayant ravivé les craintes de perturbations liées à l'IA dans le secteur des logiciels, tandis que les perspectives optimistes de Texas Instruments ont stimulé certains fabricants de puces, soulignant l'élargissement du fossé entre les gagnants et les perdants.

Les actions d'International Business Machines IBM.N ont chuté de 10,3 % après avoir fait état d'un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, sous la pression de la faiblesse de son activité logicielle , qui comprend son unité cloud Red Hat.

ServiceNow NOW.N a chuté de près de 15 % après avoir annoncé un ralentissement de la croissance de ses revenus d'abonnement au premier trimestre , citant des retards dans les contrats au Moyen-Orient en raison du conflit en cours en Iran.

Les deux sociétés ont annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes pour le premier trimestre, mais les résultats n'ont pas réussi à apaiser les craintes des investisseurs concernant le secteur.

"Alors que l'on pourrait penser que ServiceNow et d'autres actions de logiciels ont déjà intégré une certaine décélération dans le cadre de la forte baisse, les investisseurs sont nerveux en raison des craintes de perturbation de l'IA et de la volatilité", ont déclaré les analystes de J.P.Morgan.

La chute s'est propagée à l'ensemble de ce secteur malmené jeudi, Microsoft MSFT.O a perdu 2,7 %. Adobe ADBE.O a chuté de 3 %, CrowdStrike CRWD.O a perdu 3 %, Intuit INTU.O a glissé de 6,2 % et Datadog DDOG.O a chuté de 3,6 %.

Les investisseurs s'inquiètent de la perturbation de l'IA depuis qu'Anthropic a lancé en février de nouveaux outils qui automatisent des tâches dans des domaines tels que le marketing et l'analyse de données, soulevant des questions sur la pression que de tels produits pourraient exercer sur les fournisseurs de logiciels traditionnels.

Le repli des logiciels contraste avec les fortes hausses des actions du secteur des puces cette année, les investisseurs soutenant de plus en plus les entreprises considérées comme les bénéficiaires directs des dépenses d'infrastructure liées à l'IA.

L'iShares Expanded Tech-Software ETF IGV.P a perdu environ 16 % en 2026, tandis que l'iShares Semiconductor ETF SOXX.O a bondi de plus de 43 %.

Soulignant la tendance à la division, le fabricant de puces analogiques Texas Instruments TXN.O a bondi de 10 % jeudi après avoir prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations pour le deuxième trimestre grâce à la forte demande pour ses puces utilisées dans les centres de données.

D'autres fournisseurs de puces analogiques, dont ON Semiconductor ON.O , Microchip Technology MCHP.O , NXP Semiconductors NXPI.O et Analog Devices ADI.O , ont également grimpé, entre 3,5% et 4,5% après les résultats de Texas Instruments.

L'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a chuté de plus de 4%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a gagné environ 2%, se négociant à un niveau record.

"Cette bifurcation générale au sein de la technologie et de l'IA sera un moteur important pour les marchés dans les années à venir", a déclaré Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

"Ces dernières années, vous auriez pu détenir n'importe quelle grande action exposée à la technologie ou à l'IA, et vous vous en seriez bien sorti. À l'avenir, l'éventail des résultats sera beaucoup plus large."