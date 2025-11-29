L'IA contribue à générer des dépenses en ligne record de 11,8 milliards de dollars pour le Black Friday

Selon Adobe Analytics, les ventes en ligne du Black Friday ont atteint 11,8 milliards de dollars, soit une hausse de 9,1 % par rapport à l'année dernière

Les outils d'IA aident les consommateurs à trouver des bonnes affaires, stimulant ainsi les achats en ligne

La fréquentation des magasins physiques reste faible en raison de l'inflation et des inquiétudes liées à la politique commerciale

Selon Adobe, les ventes en ligne du Cyber Monday devraient atteindre 14,2 milliards de dollars

(Ajout des données de Mastercard dans les paragraphes 4, citations dans les paragraphes 3, 12-14) par Chandni Shah et Siddharth Cavale

Les outils d'achat alimentés par l'IA ont contribué à l'augmentation des dépenses en ligne aux États-Unis lors du Black Friday , les acheteurs évitant les magasins bondés et se tournant vers les chatbots pour comparer les prix et obtenir des remises, dans un contexte d'inquiétude concernant les hausses de prix dues aux tarifs douaniers.

Les acheteurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne, soit une hausse de 9,1 % par rapport à 2024, lors de la plus grande journée de shopping de l'année, selon Adobe Analytics, qui comptabilise 1 000 milliards de visites effectuées par les acheteurs sur les sites de vente en ligne.

La saison des achats de Noël arrive dans un contexte de budgets plus serrés, d'un taux de chômage proche de son plus haut niveau depuis quatre ans, d'une confiance des consommateurs américains au plus bas depuis sept mois et d'étiquettes de prix qui incitent les acheteurs à surveiller chaque dollar.

Selon Mastercard SpendingPulse, la demande d'achats en ligne a augmenté car les consommateurs ont fait preuve de perspicacité pendant les fêtes de fin d'année. Les ventes en ligne ont augmenté de 10,4 % le jour du Black Friday, alors que les ventes en magasin ont augmenté de 1,7 % en 2024.

Le trafic généré par l'IA sur les sites de vente au détail américains a grimpé de 805 % par rapport à l'année dernière, selon Adobe, alors que des outils d'intelligence artificielle tels que Sparky de Walmart ou Rufus d'Amazon n'avaient pas encore été lancés.

"Les consommateurs utilisent de nouveaux outils pour obtenir plus rapidement ce dont ils ont besoin", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer. "Les cadeaux peuvent être stressants, et les LLM (grands modèles de langage) rendent le processus de découverte plus rapide et plus guidé."

Parmi les produits les plus vendus lors du Black Friday figuraient des ensembles LEGO, des cartes Pokemon , des consoles de jeu comme la Nintendo Switch et la PlayStation 5, et des produits allant des AirPods d'Apple aux mixeurs KitchenAid.

LES AGENTS D'IA ONT INFLUENCÉ 14,2 MILLIARDS DE DOLLARS DE VENTES EN LIGNE AU NIVEAU MONDIAL

À l'échelle mondiale, l'IA et les agents ont influencé 14,2 milliards de dollars de ventes en ligne lors du Black Friday, dont 3 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis, selon l'éditeur de logiciels Salesforce.

Salesforce, dont les données incluent des articles non discrétionnaires tels que les produits alimentaires, a indiqué que les consommateurs américains avaient dépensé 18 milliards de dollars en ligne pour les achats du Black Friday, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente, les vêtements et accessoires de luxe figurant parmi les catégories les plus populaires.

Bien que les consommateurs américains aient dépensé davantage ce vendredi noir par rapport à l'année dernière, les augmentations de prix ont freiné la demande en ligne, selon Salesforce, les acheteurs ayant acheté moins d'articles à la caisse que l'année dernière.

Les taux de remise sont également restés stables par rapport à 2024, l'IA aidant les acheteurs à découvrir les meilleures offres, et une augmentation des étiquettes de prix a rendu les remises plus importantes difficiles pour les détaillants.

Les promotions et les remises peuvent ne pas sembler aussi pointues que l'année dernière en raison de la hausse des coûts des produits due à l'inflation et aux tarifs douaniers, selon Davidkhanian, et le prix final ne semble pas aussi convaincant pour les acheteurs.

Selon Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point, la combinaison de prix plus élevés et de remises faibles signifie que la valeur réelle des bonnes affaires du Black Friday a diminué pour les consommateurs.

Le volume des commandes a baissé de 1 % alors que les prix de vente moyens ont augmenté de 7 %. Les consommateurs ont également acheté moins d'articles à la caisse, le nombre d'unités par transaction ayant diminué de 2 % d'une année sur l'autre , selon Salesforce.

"Deux facteurs font augmenter le prix de vente moyen aux États-Unis", a déclaré Caila Schwartz, directrice de la connaissance des consommateurs chez Salesforce.

"Le premier est absolument l'impact des tarifs douaniers , en particulier sur les catégories discrétionnaires où nous avons constaté une forte croissance du prix de vente. L'autre facteur est le fait que les personnes à revenus élevés sont beaucoup plus nombreuses que les personnes à revenus moyens, comme en témoigne la vigueur de la catégorie des produits de luxe", a-t-elle ajouté.

Cette hausse des dépenses prépare le terrain pour un Cyber Monday encore plus important, qui devrait générer 14,2 milliards de dollars de ventes, soit une hausse de 6,3 % d'une année sur l'autre et la plus grande journée d'achats en ligne de l'année, selon Adobe. Les produits électroniques devraient faire l'objet des remises les plus importantes lors du Cyber Monday, avec des réductions de 30 % sur les prix catalogue, ainsi que de bonnes affaires sur les vêtements et les ordinateurs, selon Adobe.

Dans les magasins physiques, cependant, la chasse aux bonnes affaires a été relativement modérée le vendredi noir, certains acheteurs disant craindre de trop dépenser dans un contexte d'inflation persistante, d'incertitude commerciale et d'un marché de l'emploi peu dynamique.