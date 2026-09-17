“L'IA chinoise n'est pas assez performante pour détecter les risques liés aux IA rebelles”, affirme Huawei

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Xu, de Huawei, estime que les développeurs américains d'IA pourraient percevoir des risques que les entreprises chinoises ne sont pas encore en mesure d'identifier

* Il estime que les développeurs chinois d’IA devront peut-être progresser jusqu’à ce qu’ils se heurtent à des risques similaires

* Huawei s'attend à une prolifération rapide des agents IA autonomes

* Ces commentaires mettent en évidence la tension entre l'accélération du développement de l'IA et la maîtrise de ses risques

(Le paragraphe 5 apporte des précisions sur les critiques chinoises à l'égard des appels à ralentir le développement de l'IA)

par Casey Hall, Che Pan et Eduardo Baptista

Eric Xu, de Huawei, a déclaré que les développeurs chinois d’IA n’étaient peut-être pas encore assez avancés pour être confrontés aux risques de sécurité signalés par les grandes entreprises américaines, estimant qu’ils devaient continuer à développer des modèles plus puissants tout en trouvant un équilibre entre innovation et risque.

“Si l’on considère les principaux fournisseurs de modèles d’IA aux États-Unis, qui disposent d’une puissance de calcul colossale, il se peut qu’ils soient les seuls à savoir où ils en sont en termes de niveau de leurs modèles,” a déclaré Xu, président tournant de Huawei, aux journalistes lors de la conférence annuelle Connect de l’entreprise à Shanghai.

“Peut-être que le type de risque lié à l’IA qu’ils peuvent ressentir et percevoir est quelque chose que les Chinois ou les fournisseurs de modèles d’IA en Chine ne peuvent pas percevoir.”

LES CRAINTES AMÉRICAINES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ VOYÉES D’UN MAUVAIS ŒIL EN CHINE

Ses commentaires interviennent alors que l'alarme concernant la sécurité de l’IA s’est intensifiée aux États-Unis, où des développeurs et chercheurs de premier plan ont averti que des systèmes de plus en plus autonomes pourraient contourner les mesures de sécurité ou devenir difficiles à contrôler. OpenAI a annoncé cette semaine qu’elle divulguerait régulièrement les comportements inattendus ou non autorisés de ses modèles, tandis que des dirigeants , dont le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, ont appelé à ralentir le développement afin de permettre aux mesures de sécurité de rattraper leur retard.

Ces appels ont suscité de vives critiques en Chine, où des chercheurs et les médias d’État ont fait valoir que ralentir le développement des modèles les plus avancés pourrait contribuer à préserver l’avance technologique des entreprises américaines.

Certains commentateurs chinois ont présenté les propositions visant à “modérer le rythme” du développement de l’IA de pointe comme une tentative de freiner les concurrents qui restent à la traîne par rapport aux laboratoires américains de pointe, plutôt que comme une simple réponse à des préoccupations de sécurité.

Pékin a généralement considéré l’IA de pointe comme une technologie puissante mais maîtrisable et poursuit son déploiement rapide tout en élaborant des normes obligatoires, des évaluations de sécurité et d’autres mesures de protection contre les risques, notamment ceux liés à des agents autonomes contournant les contrôles ou attaquant des systèmes externes. La Chine élabore également une norme nationale obligatoire relative à la sécurité des agents d’IA.

Xu a déclaré que les développeurs chinois pourraient devoir accélérer leurs travaux avant de se heurter à des risques similaires à ceux rencontrés par les modèles d’IA de pointe américains.

“Je pense que les fournisseurs de modèles d’IA en Chine devront peut-être accélérer leur rythme jusqu’à ce qu’ils puissent eux aussi percevoir les risques liés au développement de l’IA,” a-t-il déclaré.

“Je pense que nous devons trouver un équilibre entre la promotion du développement de l’IA et la gestion des risques liés à l’IA.”

Huawei s’attend pour sa part à une prolifération rapide des agents IA autonomes . L’entreprise a prévu cette semaine que ces agents – des systèmes d’IA capables de planifier des tâches, de prendre des décisions et d’utiliser des logiciels ou d’autres outils avec une supervision humaine limitée – représenteraient plus de 90 % du trafic mondial de traitement IA d’ici 2035.

Huawei prévoit jusqu’à 900 milliards d’agents actifs d’ici là et considère la sécurité et la protection de la vie privée de ces agents comme des technologies cruciales.

Huawei est le principal fournisseur chinois de l’infrastructure informatique nécessaire à l’entraînement de modèles d’IA avancés. Son rôle prépondérant sur le marché chinois des puces d’IA, évalué à 50 milliards de dollars, découle directement des contrôles à l’exportation mis en place par les États-Unis depuis 2023, qui ont restreint l’accès des entreprises chinoises aux puces de pointe du géant américain Nvidia NVDA.O .

Xu a déclaré séparément jeudi que Huawei ne pouvait pas produire suffisamment de matériel informatique dédié à l’IA pour satisfaire la demande nationale.