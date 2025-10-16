L'horloger Fossil s'effondre après avoir de nouveau prolongé son offre d'échange de billets de premier rang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 octobre - ** Les actions de l'horloger Fossil FOSL.O chutent d'environ 35 % à 2,43 $ avant bourse
** La société reporte la date limite de l'offre d'échange sur 150 millions de dollars de billets de premier rang à 7 % échéant en 2026 au 22 octobre, au lieu du 15 octobre
** La société a échangé environ 75,4 % du montant total jusqu'à présent
** C'est la deuxième fois que la société prolonge l'offre, la date limite ayant également été repoussée la semaine dernière
** La société dément un récent rapport des médias sur une éventuelle introduction en bourse de son unité indienne, et affirme qu'aucune offre n'est en cours
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action FOSL a presque doublé depuis le début de l'année
