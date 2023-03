L’horizon de placement : une des clés pour réussir son investissement

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le placement idéal est le placement qui prend en compte votre profil d'investisseur. L'horizon d'investissement est à ce titre une des composantes clés à examiner avant de souscrire un placement. Malgré son importance, l'horizon d'investissement est encore méconnu et trop peu pris en compte par les investisseurs particuliers.

Découvrez dans cet article ce qu'est l'horizon d'investissement, les différents horizons d'investissement possibles, les placements à privilégier en fonction de votre horizon d'investissement.

L'horizon de placement : qu'est-ce que c'est ?

L'horizon d'investissement ou horizon de placement est une notion clé de l'investissement. Il peut avoir deux significations selon le prisme par lequel on l'aborde. En effet, côté investisseur, il s'agira de la date à laquelle votre projet sera mis en œuvre et côté placement, il s'agira de la durée conseillée ou minimale dudit placement.

Par exemple, pour un investisseur de 30 ans qui souhaite préparer sa retraite et dont l'objectif est de disposer à la retraite d'un capital de 750 000 euros, son horizon de placement, long-terme, est d'un peu plus de 30 ans. Imaginons maintenant que ce même jeune trentenaire souhaite épargner à partir du mois de janvier pour financer ses vacances d'été. Son horizon d'investissement, court-terme, sera de 6 à 7 mois.

Les horizons d'investissement de ces projets sont très différents et à ce titre nécessiteront des supports d'investissement très différents. On n'investit pas de la même manière quand on souhaite épargner et faire fructifier son capital sur une durée de 6 mois ou de 30 ans. D'ailleurs, de nombreux placements indiquent dans leurs DICI l'horizon d'investissement du produit. Le DICI, dans la rubrique qui a trait aux objectifs du placement et à la politique d'investissement, mentionne la durée de placement recommandée, c'est-à-dire la durée minimale pendant laquelle il vous est conseillé de conserver votre placement (OPCVM, SCPI, etc.)

Les différents horizons de placement à la base de la construction de votre patrimoine

Tout l'enjeu donc pour un particulier est, pour chacun de ses projets à financer, de définir ses objectifs et horizon d'investissement et d'envisager les placements adéquats pour les financer.

Si nous reprenons l'exemple de notre trentenaire, il peut aussi souhaiter financer l'achat de sa résidence principale à horizon 5 ans par exemple, mais aussi les études de ses enfants, à horizon 15 ou 20 ans, ce qui ajoute des projets moyen-long terme à ceux déjà précédemment exposés.

Cette multitude de projets, et d'horizons d'investissement, doit être à la base de la construction de votre patrimoine. Chaque projet, avec un horizon d'investissement distinct, doit vous inciter à investir sur un placement plutôt qu'un autre.

À noter : le cas particulier du fonds d'urgence pour lequel l'horizon de placement est indéfini. Les sommes doivent être accessibles à tout moment puisque vous pourriez en avoir besoin demain comme dans 10 ou 20 ans.

Les placements court-terme, moyen-terme et long-terme pour respecter votre horizon de placement

Pour chacun des horizons d'investissement défini, plusieurs types de placement existent. Nous vous exposons ici les classes d'actifs et supports d'investissement et d'épargne les plus appropriés aux différents horizons d'investissement.

Les placements court terme pour les achats plaisir, mais aussi les achats de type voiture, travaux, etc. doivent être conservés sur des placements relativement liquides puisqu'ils seront conservés peu de temps, et garantis en capital. Les fluctuations des marchés financiers sont trop risquées si l'on dispose de peu de temps. Vous pourrez ainsi opter pour les livrets bancaires mais aussi éventuellement le fonds euros de l'assurance-vie (attention tout de même car les fonds peuvent parfois être récupérés en quelques semaines) ou bien le compte à terme si vous êtes certain de l'échéance à laquelle vous aurez besoin des fonds et que celle-ci est d'au moins une ou plusieurs années. Le fonds d'urgence doit lui être placé sur des livrets bancaires, qui permettent de récupérer intacts ses fonds à tout moment et très rapidement.

Les placements moyen-terme permettront de prendre un peu plus de risque. On pensera notamment au crowdfunding immobilier pour les profils les moins averses au risque, aux obligations à échéance courte, et même au marché actions via par exemple des fonds diversifiés patrimoniaux. Rappelons que le PEA permet de bénéficier d'une exonération de l'impôt sur les plus-values dès 5 ans de détention du plan. Attention tout de même : si vous avez un horizon d'investissement de 5 ans, vous ne pourrez pas gérer vos actions de la même manière que si vous êtes investis sur 10 ans. Il sera essentiel de placer des ordres stop pour limiter la casse en cas de baisse des cours, mais aussi de savoir prendre vos bénéfices.

Les placements long-terme seront sans conteste les placements en Bourse pour profiter du rendement particulièrement attractif du marché actions sur des dizaines d'années. Mais vous pourrez aussi opter pour des actifs plus risqués comme les crypto-monnaies, ou très volatils comme les matières premières. L'essentiel est de tenir compte aussi de son profil de risque.

Si l'horizon d'investissement est un élément incontournable pour choisir le placement qui vous permettra de réaliser votre projet, mais il ne s'agit que de l'un des éléments à prendre en compte. Vous devrez aussi avoir bien en tête votre objectif d'investissement et votre profil de risque. Puisque pour un même horizon d'investissement, plusieurs types de placement sont pertinents, il conviendra donc de les choisir en fonction aussi de votre profil de risque.

L'horizon d'investissement : une notion non figée qui évolue avec le temps

Attention : l'horizon d'investissement évolue dans la mesure où, avec le temps qui passe, la durée qui vous sépare de l'échéance prévue pour votre placement se réduit. Et il est important d'en tenir compte.

Ainsi, si vous pouvez prendre beaucoup de risques pour un placement à horizon d'investissement très long terme comme par exemple la préparation de la retraite lorsque vous entrez dans la vie active, la situation sera bien différente à l'approche de vos 60 ans. Là, il sera temps d'adapter vos placements à l'échéance plus si lointaine de la retraite. Dans ce genre de situation, il convient de sécuriser ses gains au fur et à mesure que l'échéance se rapproche en revendant progressivement ses positions risquées pour les basculer sur un placement à capital garanti. Par exemple, on peut imaginer que vous revendiez une partie des supports en unités de compte de votre contrat d'assurance-vie pour placer ces sommes sur le fonds euros.