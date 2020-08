Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, testé positif au coronavirus Reuters • 25/08/2020 à 04:43









KINGSTON, 25 août (Reuters) - L'ancien athlète Usain Bolt, champion olympique à huit reprises et détenteur des records du monde du 100m et du 200m, a été testé positif au coronavirus et s'est placé en isolement à son domicile en Jamaïque après avoir célébré la semaine dernière son anniversaire avec une grande fête sans port du masque. Le ministère jamaïcain de la Santé a confirmé lundi soir le diagnostic après que Bolt, 34 ans, a déclaré dans une vidéo publiée dans la journée sur les réseaux sociaux qu'il attendait de connaître les résultats du test de dépistage. "Juste par précaution je me suis isolé de moi-même (...)", a dit celui qui fût médaillé d'or du sprint lors de trois éditions consécutives des Jeux Olympiques (2008, 2012 et 2016), ajoutant qu'il n'avait pas de symptômes du COVID-19 - la maladie respiratoire provoquée par le nouveau coronavirus. Bolt a indiqué avoir effectué son test samedi, au lendemain de sa fête d'anniversaire. Le nombre de nouveaux cas de contamination confirmés quotidiennement en Jamaïque a grimpé à plus de 60 au cours des quatre derniers jours, contre moins de 10 il y a seulement quelques semaines. Le pays a recensé 1.612 cas d'infection et 16 décès. (Kate Chappell; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.