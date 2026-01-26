Le logo de la chaîne de magasins Fnac à Paris

Fnac Darty a déclaré lundi avoir reçu une offre publique d'achat de la part d'EP Group, société contrôlée par le milliardaire ‍tchèque Daniel Kretinsky, accueillie favorablement par son conseil d'administration.

Daniel Kretinsky est déjà le principal actionnaire du distributeur de produits culturels, avec une participation de 28,5% du capital détenue via le véhicule ‌VESA Equity Investment, filiale d'EP Group.

L'homme d'affaires propose de prendre le contrôle de Fnac Darty pour un montant de 36 euros par action en numéraire, faisant ressortir ​une prime de 19% par rapport au cours de clôture de 30,50 euros vendredi.

A ⁠la Bourse de Paris, l'action Fnac Darty grimpe lundi pour s'aligner sur le prix proposé. Le titre prend 17,2% à 35,45 euros à 08h50 GMT.

Dans ⁠une note, les analystes de ‍TP Midcap jugent toutefois la prime offerte par EP Group "assez faible", ⁠leur objectif de cours étant de 40 euros.

L'offre d'EP Group porte également sur l’ensemble des OCEANEs de la société, au prix unitaire de 81,09 euros.

EP Group n’a pas l’intention de ​mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire, ni de modifier la politique de dividende de la société, a précisé Fnac Darty.

"Avec cette offre amicale (...) nous souhaitons consolider notre engagement ⁠en devenant actionnaire majoritaire à long terme", a déclaré Daniel Kretinsky dans un ​communiqué.

"Nous sommes déterminés à soutenir l'équipe dirigeante actuelle, menée par Enrique ​Martinez, et à assurer ​la pérennité de l'entreprise en France, tout en offrant une opportunité de liquidité attractive aux ​actionnaires", a-t-il ajouté.

Ce projet d'OPA intervient alors que ⁠le deuxième actionnaire de Fnac Darty avec 21,9% du capital, le groupe allemand Ceconomy, est en passe d'être racheté par le géant technologique chinois JD.com.

Il s'inscrit aussi dans un contexte de consommation morose, notamment en France où Fnac Darty a vu son activité faiblir en décembre.

Dans un ‌communiqué séparé, le groupe a dit lundi s'attendre à un chiffre d'affaires, à changes constants et périmètre comparable, stable pour 2025, à 10,33 milliards d'euros.

Le groupe a également dit avoir lancé un "processus actif" de recherche de partenaire pour l'enseigne Nature & Découvertes dont il n'est pas parvenu à relancer l'activité.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec la contribution de Jan Lopatka et Mateusz ‌Rabiega; édité par Blandine Hénault)