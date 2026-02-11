L'histoire de deux fabricants de jouets : Mattel s'effondre, tandis que le virage numérique de Hasbro porte ses fruits

Mattel est confrontée à la dépendance à l'égard des jouets et à des problèmes de stocks

Le succès des jeux numériques d'Hasbro stimule la confiance des investisseurs

Mattel prévoit un investissement numérique de 110 millions de dollars en 2026, ce qui pèse sur les marges

Mattel MAT.O et Hasbro HAS.O ont tous deux présenté des prévisions décevantes pour 2026. Mais les actions Hasbro ont augmenté jusqu'à 9 % mardi grâce à la force de son activité de jeux numériques, tandis que les actions Mattel ont chuté de 27 % mercredi etétaient en passe de connaître leur pire plongeon intrajournalier en plus de vingt ans.

Ces réactions contrastées soulignent le fossé stratégique qui se creuse entre les deux géants du jouet.

Alors qu'ils sont tous deux confrontés à une baisse de la demande de jouets traditionnels, le succès d'Hasbro dans le domaine des jeux numériques a fondamentalement modifié son profil de risque, transformant des prévisions sombres en un incident mineur. Pour Mattel, le même avertissement macroéconomique a suffi à faire chuter ses actions.

"Mattel en est aux premiers stades d'un investissement similaire à celui de Hasbro dans les jeux il y a plus de sept ans", a déclaré Keegan Cox, analyste chez D.A. Davidson.

Les investisseurs de Mattel, le fabricant des poupées Barbie et des jouets Hot Wheels, se sont inquiétés de l'exposition de la société à l'affaiblissement du marché du jouet et du risque croissant de devoir maintenir des stocks dans un contexte de commandes incertaines de la part des détaillants.

"Les facturations brutes de décembre aux États-Unis ont augmenté moins que prévu", a déclaré Mattel, ce qui signifie que les détailliers ont passé moins de nouvelles commandes pendant la période clé des fêtes de fin d'année.

DEUX VOIES, UNE RETOMBÉE

Mattel tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de la vente de jouets: voitures et camions Hot Wheels, jeux pour enfants sous la marque Fisher-Price, poupées et figurines sous licence de sociétés telles que Pixar et Warner Bros Discovery.

Toutefois, les consommateurs achètent moins de jouets classiques et dépensent davantage pour des jeux de table et des jeux numériques liés à des émissions en ligne et à des films à succès.

Mardi, Mattel a indiqué qu'elle se lançait sur le marché des jeux numériques en annonçant son intention d'acquérir les 50 % restants d'une coentreprise avec la société chinoise NetEase

9999.HK . Mais ces initiatives en sont encore à leurs débuts et pèsent sur les marges.

En contraste, Hasbro a enregistré une hausse de 86 % des recettes de son segment Wizards of the Coast and Digital Gaming au cours du trimestre de décembre, tandis que sa marge d'exploitation est passée à 45 %, contre 24 % environ un an plus tôt.

Magic: The Gathering, la franchise phare de cartes à collectionner de la société, a enregistré une hausse de 141 % de son chiffre d'affaires.

"Alors que les investisseurs ont vu comment la propriété intellectuelle des jouets traditionnels peut réussir à s'implanter dans les jeux numériques, et l'opportunité de marge de cette hausse, l'investissement important de Mattel dans les jeux numériques en 2026 retarde la hausse des bénéfices", ont écrit les analystes d'UBS dans une note.

Mattel a déclaré mardi qu'elle avait l'intention d'investir environ 110 millions de dollars en 2026, principalement dans les jeux numériques, et environ 40 millions de dollars dans le marketing basé sur la performance.

LES STOCKS S'ACCUMULENT

Au cours du trimestre écoulé, Mattel a subi une pression sur les marges en raison de remises supplémentaires visant à éliminer les stocks accumulés à la suite d'un "changement dans les schémas d'expédition de l'importation directe à l'exécution nationale", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes mardi.

La société a déclaré que les détaillants avaient modifié leur façon de passer des commandes en raison de l'incertitude tarifaire et de l'évolution des préférences des consommateurs.

Désormais, au lieu de prévoir la demande sur plusieurs mois et de gérer de longs délais, les détaillants tels que Walmart

WMT.O achètent en fonction de la demande et obligent les entreprises telles que Mattel à conserver des stocks dans leurs entrepôts.

Les analystes estiment que la liquidation des stocks, qui devrait se répercuter sur le trimestre en cours pour Mattel, ne fera qu'aggraver les difficultés de l'entreprise.

Hasbro affiche un multiple cours/bénéfice prévisionnel plus élevé de 18,95, contre 12,14 pour Mattel. Les actions de Mattel s'échangeaient à environ 15,23 dollars mercredi.