L'HIBERNATION DES SERPENTS FORCE TESLA À SUSPENDRE LA CONSTRUCTION DE SON USINE ALLEMANDE FRANCFORT/BERLIN (Reuters) - Les serpents en hibernation compliquent les projets d'implantation de la Gigafactory d'Elon Musk près de Berlin. Une cour de justice allemande a prié la société américaine de véhicules électriques Tesla de suspendre le déboisement d'une forêt située sur le site d'implantation de son usine, après la mise en garde d'écologistes estimant qu'elle pourrait mettre en danger les serpents en hibernation. L'autorité environnementale étatique Landesumweltamt et Tesla vont être consultés cet après-midi afin d'évaluer la situation, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal administratif situé à Francfort. Tesla a refusé de commenter ces informations. Cette décision du constructeur d'ouvrir sa première usine européenne en Allemagne lui permettra de revendiquer le label très convoité de "Made in Germany", mais l'oblige aussi à se plier aux règles d'urbanisme locales. Pour débuter la construction de sa Gigafactory, la société attend toujours l'approbation des autorités locales qui ont pour obligation de consulter les groupes environnementaux ainsi que la communauté. Les membres du groupe NABU, organisation allemande dédiée à la préservation de l'environnement, s'inquiètent de l'impact du défrichement de cette forêt sur le processus d'hibernation de la coronelle lisse, une petite couleuvre. Selon eux, le lézard des souches pourrait aussi être affecté par l'expansion de Tesla. Le journal berlinois Der Tagesspiegel fut le premier à reporter cette suspension. L'ouverture de l'usine est prévue début juillet 2021. (Edward Taylor and Nadine Schimroszik, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées TESLA NASDAQ -1.50%