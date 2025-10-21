EDF choisit Intesa et Lazard pour étudier ses options pour Edison

Le logo d'Electricite de France (EDF) est visible à Paris

par Elvira Pollina et Francesca Landini

EDF a retenu Intesa Sanpaolo et Lazard comme conseillers financiers pour examiner les options stratégiques concernant sa filiale italienne Edison, ont indiqué mardi à Reuters deux sources proches du dossier.

Sous la direction de son nouveau président-directeur général Bernard Fontana, le groupe public EDF a entamé une revue de ses actifs afin de lever des fonds pour répondre aux exigences du gouvernement en matière d'investissements dans de nouveaux réacteurs nucléaires.

Selon des sources précédemment interrogées par Reuters, EDF envisage une introduction en Bourse, l'arrivée d'un investisseur financier ou la cession d'une participation dans Edison, l'une d'elles précisant qu'EDF conserverait une majorité dans toute opération.

Edison pourrait être valorisée entre 7 milliards et 10 milliards d'euros (8 milliards à 12 milliards de dollars), ont ajouté les sources.

EDF n'a pas souhaité commenter. Lazard, Intesa et Edison ont également refusé de s'exprimer.

Le quotidien italien Il Sole 24 Ore a rapporté mardi qu'Intesa et Lazard étaient en bonne position pour devenir les conseillers d'EDF.

En septembre, l'administrateur délégué d'Edison, Nicola Monti, avait déclaré que le groupe italien était prêt à se coter à la Bourse de Milan si sa maison mère décidait d'aller de l'avant avec ce projet.

(Elvira Pollina et Francesca Landini à Milan; version française Nicolas Delame)