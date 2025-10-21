Lockheed Martin dépasse les attentes au 3T, relève ses prévisions annuelles

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a fait mieux qu'attendu au troisième trimestre et a revu ses prévisions à la hausse pour l'exercice en cours, profitant, selon l'entreprise, d'une demande domestique et internationale accrue.

Un F-35 de Lockheed Martin en vol de démonstration (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Son chiffre d'affaires a atteint 18,61 milliards de dollars, en hausse de 8,8% sur un an et son bénéfice net ressort à 1,62 milliard de dollars, soit au même niveau que l'année passée.

Le consensus des analystes de Factset s'attendait à un bénéfice net de 1,48 milliard de dollars.

Rapporté par action, référence pour les marchés, il s'affiche à 6,95 dollars, au-dessus des 6,32 dollars estimés par les marchés.

"Grâce à l'efficacité et à la fiabilité de nos produits et systèmes, la forte demande des clients persiste, tant aux États-Unis que parmi nos alliés", s'est félicité le patron de Lockheed Martin, James Taiclet, cité dans un communiqué.

Le groupe de Bethesda (Maryland) a profité d'une augmentation de ses activités dans tous ses segments, notamment dans celui comprenant ses missiles (+14% d'une année à l'autre).

Les ventes issues du secteur aéronautique ont aussi connu un bond, d'environ 12%.

"En raison de cette demande sans précédent, nous augmentons considérablement notre capacité de production dans un large éventail de nos secteurs d'activité", a ajouté James Taiclet.

L'entreprise a revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice en cours et table désormais sur un bénéfice par action de 22,15 à 22,35 dollars, contre 21,70 à 22 dollars annoncés au deuxième trimestre. En 2024, il s'est établi à 22,31 dollars.

Les prévisions annuelles de chiffre d'affaires ont aussi été remontées pour atteindre une fourchette comprise entre 74,25 et 74,75 milliards de dollars.

Comme attendu lors des précédents trimestres, Lockheed Martin dit avoir profité lors d'une troisième trimestre d'une baisse d'impôts attribuable à la "grande et belle loi" budgétaire de Donald Trump, promulguée début juillet.

"Nous nous apprêtons à investir massivement dans les nouvelles technologies numériques (...) pour répondre aux priorités des États-Unis et de leurs alliés en matière de défense", a aussi souligné M. Taiclet.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, vers 12H10 GMT, l'action Lockheed Martin prenait 1,23% à 511,99 dollars.