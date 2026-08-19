L'hésitation règne sur les places européennes

Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce mercredi, la montée des rendements obligataires et la vigueur des cours du pétrole, sur fond de tensions géopolitiques, continuant de préoccuper les intervenants de marché.

En milieu de journée, l'Euro Stoxx 50 végète à l'équilibre, tandis que les indices nationaux évoluent de façon contrastée : si le CAC 40 parisien reprend 0,3% à 8 532 points, le DAX de Francfort et le FTSE de Londres cèdent de concert 0,1%.

Les grands indices du Vieux Continent ont inscrit des records en août sur fond de bons résultats d'entreprises, mais les investisseurs semblent se montrer plus prudents quant à la poursuite de cette dynamique, d'autant que la vive remontée des rendements obligataires les préoccupe.

Les tensions sur le plan géopolitique continuent aussi de peser sur le moral des marchés, alors que Donald Trump a confirmé que Washington n'était plus en discussion avec Téhéran et assuré que "le blocus naval reste pleinement en vigueur".

Conséquence logique, les cours du pétrole demeurent orientés à la hausse, avec un baril de WTI (West Texas Intermediate) qui grimpe de 1,7% à 85,9 USD et un baril de Brent qui s'adjuge 1,1% à 92,2 USD, de quoi nourrir encore les craintes inflationnistes.

Une accélération sans surprise de l'inflation britannique

D'ailleurs, sur le front des statistiques du jour, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en hausse de 2,9% sur un an en juillet, soit un taux annuel en augmentation de 0,3 point par rapport à celui observé le mois précédent.

"Cette hausse n'est pas surprenante, car une forte contribution du relèvement du plafond des prix de l'énergie était inévitable", tempère Felix Feather, économiste chez Aberdeen, qui souligne le peu de signes de contagion de ce choc énergétique à d'autres biens et services.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a en effet augmenté que de 2,6% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à juin. Le taux annuel de l'IPC des biens s'est redressé de 0,5 point, à 2,2%, mais celui des services est passé de 3,6% à 3,4%.

"Au vu des signes de ralentissement de l'inflation sous-jacente générée au sein du pays et de la faiblesse des conditions sur le marché du travail, nous anticipons un statu quo de la Banque d'Angleterre pour le reste de l'année", pronostique Felix Feather.

TotalEnergies bien orienté, mais les banques à la peine à Paris

A Paris, la hausse des cours de l'or noir continue de profiter à TotalEnergies, qui grimpe de 1,7%, tandis que Veolia gagne 1,1%, porté par une note de RBC qui a réitéré son opinion "surperformance" sur le groupe de services à l'environnement, avec un objectif de cours relevé de 40,5 à 41,5 EUR.

En revanche, les valeurs bancaires figurent dans le bas du CAC 40, avec des replis de 1% pour BNP Paribas, de 1,5% pour Crédit Agricole et de 1,8% pour Société Générale, pénalisées par la récente hausse des taux obligataires et par des prises de bénéfices après leur forte progression depuis le début de l'année.

Ailleurs en Europe, Geberit flambe de 6,7% à Zurich, le spécialiste des équipements sanitaires ayant dévoilé des résultats semestriels supérieurs aux prévisions, grâce notamment à une progression de ses volumes de ventes résultant de l'amélioration de la conjoncture en Europe.

Smith & Nephew abandonne 3,9% à Londres, après la démission de John Rogers, directeur financier du spécialiste des équipements médicaux. Enfin, Carlsberg trébuche de 3,5% à Copenhague, malgré un relèvement de ses objectifs par le brasseur à l'occasion de la publication de ses semestriels.