L’hémorragie se poursuit pour les fonds italiens en septembre

Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de plus de 2 milliards d’euros en septembre, montrent les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des gestionnaires d’actifs. La décollecte a été tirée par les fonds flexibles, qui ont vu sortir 2,5 milliards d’euros. Les fonds diversifiés sont aussi dans le rouge, à hauteur de 1,5 milliard d’euros, et les fonds actions décollectent de 563 millions d’euros.

Seuls les fonds obligataires et les fonds monétaires ont réussi à afficher un solde positif, de respectivement 1,8 milliard d’euros et 803 millions d’euros.

Depuis le début de l’année, les fonds ouverts sont en décollecte de 12,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires et les fonds actions sont les seules catégories à tirer leur épingle du jeu, avec des collectes positives de 16 milliards d’euros et 2,3 milliards d’euros.

Intesa Sanpaolo, Poste Italiane et Amundi affichent les plus fortes décollectes

Les encours sous gestion sont ressortis à 1.094 milliards d’euros à fin septembre. En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, les encours atteignent 2.228 milliards d’euros. L’ensemble du secteur a décollecté de 6,2 milliards d’euros en septembre.

Dans ce contexte morose, rares sont les sociétés qui tirent leur épingle du jeu. Generali est parvenu à collecter 767 millions d’euros sur le mois. JP Morgan Asset Management draine 318,6 millions d’euros et Arca attire 175,8 millions d’euros.

En revanche, les sociétés qui décollectent sont nombreuses, et les plus forts rachats reviennent aux acteurs les plus gros. Le leader du secteur, Intesa Sanpaolo, affiche des retraits nets de 4,7 milliards d’euros. Poste Italiane subit des sorties de 1,1 milliard d’euros. Enfin, la filiale du Crédit Agricole, Amundi , est dans le rouge à hauteur de 757,7 millions d’euros.

Laurence Marchal