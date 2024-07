L'hélicoptère Racer d'Airbus a volé à 420 km/h lors d'essais

( AFP / THOMAS SAMSON )

L'hélicoptère Racer, un appareil destiné à tester des technologies, a atteint la vitesse de 420 km/h, soit 50% plus vite qu'un hélicoptère conventionnel, au cours de ses premiers essais en vol, a annoncé Airbus Helicopters lors du salon aéronautique de Farnborough.

"Le 21 juin, moins de deux mois après son premier vol, le démonstrateur Racer a dépassé son objectif de vitesse en palier de 407 km/h en atteignant 420 km/h", se félicite le constructeur dans un communiqué.

L'objectif de cet appareil doté de petites ailes soutenant deux hélices est d'atteindre cette vitesse tout en réduisant de 20% le bruit et les émissions de CO2.

Selon Bruno Even, le patron d'Airbus Helicopters cité dans le communiqué, "outre ses performances, le comportement aérodynamique et la stabilité de l'avion sont prometteurs. Nous attendons tous avec impatience la prochaine phase d'essais en vol, en particulier l'éco-mode qui nous permettra de couper un moteur en vol, réduisant ainsi la consommation de carburant et les émissions de CO2".

Projet mené dans le cadre de l'initiative Clean Sky 2, le programme Racer rassemble 40 partenaires de 13 pays.

Si le Racer n'a pas été pensé pour cela, les technologies qu'il permet de tester contribuent à la réflexion d'Airbus sur le projet NGRC d'hélicoptère de future génération de l'Otan. Son cahier des charges prévoit un appareil volant à une "vitesse optimale de 220 nœuds" soit 400 km/h.