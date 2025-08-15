L'explosion meurtrière de l'usine de Clairton de United States Steel est due à la défaillance d'une vanne de gaz

United States Steel a déclaré vendredi que l'explosion fatale qui a tué deux personnes et en a blessé dix autres dans son usine de Clairton, près de Pittsburgh, s'est produite lors du rinçage d'une vanne de gaz, avant l'entretien prévu.

"La pression s'est accumulée à l'intérieur de la vanne, ce qui a entraîné la défaillance de la vanne et le remplissage de la zone par le gaz de cokerie, qui a fini par exploser lorsqu'il a trouvé une source d'inflammation", a déclaré l'entreprise.

U.S. Steel a ajouté que l'enquête sur l'explosion de lundi n'en était qu'à ses débuts et qu'elle fournirait de plus amples informations dès que possible.

L'usine de Clairton est la plus grande usine de fabrication de coke des États-Unis, employant environ 1 300 travailleurs. Elle exploite 10 batteries de fours à coke, qui produisent environ 4,3 millions de tonnes de coke par an.