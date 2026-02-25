L'explorateur d'uranium Eagle Nuclear Energy s'apprête à entrer en bourse après une fusion à blanc

La société d'exploration d'uranium Eagle Nuclear Energy commencera à être cotée sur le Nasdaq mercredi, à la suite de sa fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique Spring Valley Acquisition Corp II

La cotation sur le Nasdaq intervient alors que l'énergie nucléaire gagne du terrain aux États-Unis après des décennies de stagnation, grâce à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données gourmands en énergie.

Le projet phare d'Eagle Nuclear , baptisé Aurora, est l'un des plus grands gisements d'uranium non exploités des États-Unis, à la frontière entre l'Oregon et le Nevada.

Le projet n'a pas encore fait l'objet d'accords d'achat, a déclaré le directeur général Mark Mukhija dans une interview, mais il a ajouté qu'il avait commencé à susciter de l'intérêt, étant donné que l'offre devrait être mise en ligne au début des années 2030.

Il s'attend également à ce que le ministère américain de l'énergie s'intéresse au projet lorsque la société aura terminé son étude de préfaisabilité.

Eagle Nuclear prévoit de commencer la production en 2032, mais le calendrier pourrait être accéléré car l'industrie bénéficie de conditions favorables, telles que le soutien de l'administration du président américain Donal Trump, a ajouté Mukhija .

L'année dernière, Donal Trump a publié les décrets visant à accélérer les autorisations pour les réacteurs nucléaires, permettant au ministère de l'énergie d' autoriser les réacteurs d'essai sans l'approbation de la Commission de réglementation nucléaire.

Mark Mukhija s'attend également à ce que les grandes entreprises commencent à s'intéresser aux producteurs d'uranium, et pas seulement aux services publics, comme source d'approvisionnement en énergie au cours des deux prochaines années.

La fusion d'Eagle Nuclear et de SVAC II comprend un investissement public-privé de 30 millions de dollars qui devrait financer les activités de la société pendant environ deux ans.

La société d'exploration d'uranium commencera à être cotée sous les symboles "NUCL" et "NUCLW."