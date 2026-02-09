 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'exploitant des magasins Eddie Bauer dépose son bilan et cherche à se vendre
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du premier paragraphe, mise à jour du chiffre de la dette au paragraphe 2, ajout du contexte d'autres faillites dans l'habillement au paragraphe 5 et commentaire aux paragraphes 6-8) par Dietrich Knauth

Eddie Bauer LLC s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites dans le New Jersey lundi, entamant la liquidation de 180 de ses magasins de vêtements de plein air aux États-Unis et au Canada, tout en laissant la porte ouverte à un acquéreur pour la reprise de l'ensemble de l'activité de vente au détail en magasin de l'entreprise.

La faillite n'aura pas d'incidence sur les ventes en ligne, la fabrication de vêtements ou les ventes en gros d'Eddie Bauer, qui sont détenues et exploitées séparément des magasins de détail de la marque Eddie Bauer. La société de vente au détail Eddie Bauer en faillite est endettée à hauteur de 1,7 milliard de dollars, selon les documents déposés au tribunal.

Eddie Bauer, fondée à Seattle, vend des vêtements de sport de plein air depuis 106 ans. Elle a breveté la première doudoune matelassée, connue sous le nom de "Skyliner", en 1940.

Mais l'entreprise de vente au détail a déclaré qu'elle avait récemment dû faire face à une baisse des ventes, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à l'inflation et à des incertitudes commerciales dues aux tarifs douaniers américains imprévisibles.

Des difficultés similaires ont également poussé plusieurs autres détaillants de vêtements à la faillite ces derniers mois, notamment le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global , l'entreprise de mode rapide Forever 21 et le distributeur de vêtements et d'accessoires féminins Francesca's.

Selon Authentic Brands, qui détient la propriété intellectuelle d'Eddie Bauer et qui est un actionnaire minoritaire de la société mère de l'exploitant du magasin, la faillite aidera Eddie Bauer à se débarrasser des coûts liés à l'exploitation de magasins de détail en dur et permettra à la marque de prospérer dans la vente directe en ligne aux clients et dans la vente en gros à d'autres détaillants.

"En alignant notre gamme de canaux sur la façon dont les clients choisissent d'acheter aujourd'hui, nous positionnons Eddie Bauer pour une expansion durable à long terme tout en protégeant l'intégrité de la marque", a déclaré David Brooks, d'Authentic Brands, dans un communiqué.

Authentic Brands accorde des licences sur la propriété intellectuelle d'Eddie Bauer à l'exploitant de magasins en faillite, Eddie Bauer LLP, et à Outdoor 5, qui ne fait pas partie de la faillite et qui gère les activités de commerce électronique et de vente en gros d'Eddie Bauer.

Les prêteurs de l'entreprise ont accepté de soutenir le plan de liquidation, avec l'option de pivoter vers une vente de l'entreprise si un acheteur peut être trouvé rapidement dans le cadre de la faillite. Les magasins de détail et les magasins d'usine d'Eddie Bauer resteront ouverts pendant les ventes de la faillite. Eddie Bauer souhaite obtenir l'approbation du tribunal pour une vente potentielle d'ici le 12 mars, selon les documents déposés au tribunal.

Eddie Bauer a déjà fait faillite en 2009.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Deux nouvelles entrées au comex de LVMH, dont Antoine Arnault
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 19:35 

    LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe. Antoine Arnault, qui ... Lire la suite

  • Le président républicain de la commission des enquêtes de la Chambre des représentants, James Comer (D) et Andy Biggs (G), autre élu républicain de cette commission, à l'issue d'une audition à huis clos en visioconférence avec Ghislaine Maxwell, à Washington le 9 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump pour répondre aux questions du Congrès
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:27 

    La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce du président Donald Trump. "Comme prévu, ... Lire la suite

  • Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris
    Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH
    information fournie par Reuters 09.02.2026 19:03 

    Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault. Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank