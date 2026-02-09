L'exploitant des magasins Eddie Bauer dépose son bilan et cherche à se vendre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eddie Bauer LLC s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites dans le New Jersey lundi, entamant la liquidation de 180 de ses magasins de vêtements de plein air aux États-Unis et au Canada, tout en laissant la porte ouverte à un acquéreur pour la reprise de l'ensemble de l'activité de vente au détail en magasin de l'entreprise.

La faillite n'aura pas d'incidence sur les ventes en ligne, la fabrication de vêtements ou les ventes en gros d'Eddie Bauer, qui sont détenues et exploitées séparément des magasins de détail de la marque Eddie Bauer. La société de vente au détail Eddie Bauer en faillite est endettée à hauteur de 1,7 milliard de dollars, selon les documents déposés au tribunal.

Eddie Bauer, fondée à Seattle, vend des vêtements de sport de plein air depuis 106 ans. Elle a breveté la première doudoune matelassée, connue sous le nom de "Skyliner", en 1940.

Mais l'entreprise de vente au détail a déclaré qu'elle avait récemment dû faire face à une baisse des ventes, à des problèmes de chaîne d'approvisionnement, à l'inflation et à des incertitudes commerciales dues aux tarifs douaniers américains imprévisibles.

Des difficultés similaires ont également poussé plusieurs autres détaillants de vêtements à la faillite ces derniers mois, notamment le conglomérat de grands magasins haut de gamme Saks Global , l'entreprise de mode rapide Forever 21 et le distributeur de vêtements et d'accessoires féminins Francesca's.

Selon Authentic Brands, qui détient la propriété intellectuelle d'Eddie Bauer et qui est un actionnaire minoritaire de la société mère de l'exploitant du magasin, la faillite aidera Eddie Bauer à se débarrasser des coûts liés à l'exploitation de magasins de détail en dur et permettra à la marque de prospérer dans la vente directe en ligne aux clients et dans la vente en gros à d'autres détaillants.

"En alignant notre gamme de canaux sur la façon dont les clients choisissent d'acheter aujourd'hui, nous positionnons Eddie Bauer pour une expansion durable à long terme tout en protégeant l'intégrité de la marque", a déclaré David Brooks, d'Authentic Brands, dans un communiqué.

Authentic Brands accorde des licences sur la propriété intellectuelle d'Eddie Bauer à l'exploitant de magasins en faillite, Eddie Bauer LLP, et à Outdoor 5, qui ne fait pas partie de la faillite et qui gère les activités de commerce électronique et de vente en gros d'Eddie Bauer.

Les prêteurs de l'entreprise ont accepté de soutenir le plan de liquidation, avec l'option de pivoter vers une vente de l'entreprise si un acheteur peut être trouvé rapidement dans le cadre de la faillite. Les magasins de détail et les magasins d'usine d'Eddie Bauer resteront ouverts pendant les ventes de la faillite. Eddie Bauer souhaite obtenir l'approbation du tribunal pour une vente potentielle d'ici le 12 mars, selon les documents déposés au tribunal.

Eddie Bauer a déjà fait faillite en 2009.