L'exploitant de gazoducs Targa prévoit un bénéfice de base supérieur aux estimations grâce à la hausse des volumes de gaz

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* Les actions ont progressé de 1,3 %

* Targa lancera l'extension du gazoduc Delaware Express NGL en mai

* Une importante extension des capacités d'exportation de GPL sera mise en service au troisième trimestre 2027

(Ajout d'informations sur les actions et de détails issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 2 à 8) par Katha Kalia

L'opérateur de gazoducs Targa Resources

TRGP.N a annoncé jeudi un bénéfice de base annuel supérieur aux prévisions des analystes, grâce à l'augmentation des volumes de transport de liquides de gaz naturel sur son réseau.

L'action de la société a progressé de 1,3 % dans l'après-midi.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 se sont établis en moyenne à 9,54 dollars par million d'unités thermiques britanniques au cours du trimestre janvier-mars, en hausse de 9,5 % par rapport à l'année dernière.

Les sociétés américaines d'exploitation de pipelines bénéficient de la forte production de pétrole et de gaz dans le bassin permien, tandis que les incertitudes liées au transit maritime par le détroit d'Ormuz ont stimulé la demande de gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis.

Targa a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en service l'extension de son pipeline Delaware Express NGL en mai 2026.

La société est bien placée pour décrocher de nouveaux contrats pluriannuels, grâce à l'augmentation de l'offre et à la demande mondiale croissante pour les exportations de GPL en provenance de la côte américaine du golfe du Mexique, a déclaré le directeur général Matthew Meloy.

Une expansion majeure des exportations de GPL devrait entrer en service au troisième trimestre 2027, a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

La société a également annoncé son intention de construire deux nouvelles usines de traitement de gaz naturel dans le bassin permien du Delaware, qui devraient toutes deux entrer en service au premier trimestre 2028.

Targa a indiqué que la capacité de transport de gaz du bassin permien devrait s'améliorer vers la fin de 2026, ce qui soutiendra la hausse des prix à Waha et profitera à la fois à la société et à ses producteurs, avec des vents favorables supplémentaires attendus en 2027 et 2028.

Les ventes trimestrielles totales de gaz naturel ont augmenté de 17,26 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3,04 milliards de BTU par jour (BBtu/j), tandis que les volumes de transport par pipeline de LGN ont augmenté d'environ 20,5 %, pour atteindre 1 016,8 milliers de barils par jour (MBbl/j).

Les ventes de LGN ont augmenté pour atteindre 1,30 milliard de barils par jour, contre 1,19 milliard de barils par jour un an plus tôt.

Les LGN sont des hydrocarbures liquides tels que l'éthane, le propane et le butane, qui sont utilisés comme combustibles pour le chauffage, la réfrigération et le mélange d'essence, entre autres.

La société basée à Houston, au Texas, prévoit pour 2026 un bénéfice ajusté de base compris entre 5,7 et 5,9 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 5,5 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.