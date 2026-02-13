L'exploitant de casinos Wynn manque ses prévisions trimestrielles en raison de la faiblesse de ses activités à Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de casinos Wynn Resorts

WYNN.O n'a pas répondu aux attentes de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, pénalisé par des performances plus faibles dans ses activités à Las Vegas et dans d'autres propriétés régionales.

Les actions de la société ont baissé de plus de 3 % dans les échanges prolongés.

Les visites à Las Vegas ont chuté de plus de 9 % en 2025 d'une année sur l'autre, en raison d'une baisse des loisirs et des segments internationaux, selon les données de la Las Vegas Convention and Vistors Authority.

Les revenus d'exploitation de Las Vegas ont chuté de 11,4 millions de dollars pour atteindre 688,1 millions de dollars au quatrième trimestre.

Le pourcentage de gains des jeux de table pour le quatrième trimestre de 2025 était de 26,0 % dans les propriétés de la société à Las Vegas, en dessous des 30,9 % de l'année précédente, a déclaré la société.

La société a enregistré une baisse de 2,5 millions de dollars des recettes d'exploitation de son complexe Encore Boston Harbor.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 1,17 $ par action au quatrième trimestre, en baisse par rapport aux 2,42 $ par action enregistrés un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,47 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le revenu d'exploitation total de Wynn pour le trimestre clos le 31 décembre a baissé d'environ 1,48 % pour atteindre 1,87 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,85 milliard de dollars.