L'exploitant de casinos MGM Resorts manque ses prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse de ses activités à Las Vegas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MGM Resorts International MGM.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, pénalisé par la faiblesse des ventes de ses établissements de Las Vegas, ce qui a entraîné une baisse de 5,5 % des actions de l'exploitant de casinos dans les échanges prolongés.

Le chiffre d'affaires des activités de Las Vegas a chuté de 7 % pour atteindre 2 milliards de dollars au cours de la période.

La société a attribué cette baisse à la rénovation des chambres du MGM Grand Las Vegas, à une baisse du revenu par chambre disponible (RevPAR), à une diminution du pourcentage de gain des jeux de table et à une baisse des revenus de la nourriture et des boissons.

Pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, son bénéfice ajusté par action de 24 cents a manqué l'estimation moyenne des analystes de 40 cents, selon les données compilées par LSEG.

"Nous voyons des signes encourageants de stabilité à Las Vegas avec le retour de la saison des groupes et des conventions et l'achèvement de la rénovation des chambres du MGM Grand", a déclaré le directeur financier Jonathan Halkyard.

Le revenu trimestriel total a augmenté de 1,6 % pour atteindre 4,25 milliards de dollars au cours du trimestre, principalement en raison d'une augmentation de 17 % du revenu net de MGM China, qui représente les opérations de la société en Chine et à Macao.