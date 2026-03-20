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L'expéditeur de gaz liquéfié Navigator recule après l'annonce d'une réduction de participation par un actionnaire
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 11:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions du transporteur de gaz liquéfié Navigator Holdings NVGS.N ont baissé de 5,9 % en pré-marché à 18,04 $ après l'annonce d'une offre secondaire ** La société britannique NVGS a annoncé jeudi soir que l'actionnaire vendeur BW Group allait céder 7 millions d'actions

** La société a également l'intention de racheter 3,5 millions d'actions de l'offre aux preneurs fermes ** La vente par BW (Best on Water) réduirait la participation de la société maritime à 12,8 % (soit une baisse de 10 points de pourcentage), ou environ 7,9 millions d'actions, selon le prospectus

** Avant l'offre, NVGS avait environ 65,25 millions d'actions en circulation

** Citigroup, DNB Carnegie, Fearnley Securities et Pareto Securities sont les co-responsables de l'offre

** Les actions de NVGS ont clôturé en hausse de 1,9 % à 19,17 $ jeudi. L'action a augmenté de ~11% depuis le début de l'année et de 35% au cours des 12 derniers mois

** 7 des 8 analystes qui couvrent le titre le considèrent comme un "fort achat" ou un "achat", 1 comme un "maintien"; PT médian de 23 $, par LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 11:22:04.

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