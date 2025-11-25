L'exode se poursuit après l'acquisition de W3C Corp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions d'Exodus Movement EXOD.A ont augmenté de 5,8 % à 16,06 $ avant le marché

** EXOD a accepté d'acquérir W3C Corp, y compris ses filiales Baanx et Monavate, pour 175 millions de dollars en espèces

** Benchmark qualifie l'opération de sa plus grande transformation à ce jour, positionnant EXOD comme le premier portefeuille de crypto-monnaies à garde automatique avec une pile de paiements de bout en bout

** L'opération devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** L'annonce d'EXOD fait suite à l'acquisition, début novembre, de Grateful, une plateforme de paiement en stablecoins d'Amérique latine axée sur les commerçants

** Les huit sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure; leur estimation médiane est de 41 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~50,52% depuis le début de l'année