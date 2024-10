L’ex-stratégiste de Nordea et Asgard AM lancent un hedge fund macro

Andreas Steno, ancien stratégiste de Nordea et fondateur de la société de recherche macro Steno Research, lance un hedge fund en collaboration avec la société de gestion danoise Asgard Asset Management.

Ce fonds, Asgard-Steno Global Macro, utilisera l’intelligence artificielle, et plus particulièrement une technologie de pointe pour obtenir des informations avancées sur les marchés, afin de rester à l’avant-garde des changements clés du marché.

« Notre vision est de devenir le leader mondial de l’investissement macroéconomique systématique, en utilisant une technologie de pointe, des modèles exclusifs et des stratégies diversifiées. Nous visons à anticiper de manière cohérente les tendances du marché, en offrant des rendements stables et supérieurs à nos investisseurs, tout en respectant notre engagement en matière d’innovation, de transparence et de gestion rigoureuse des risques », expliquent les concepteurs du fonds sur le site Internet d’Asgard-Steno Global Macro.

Outre Andreas Steno Larsen, directeur des investissements du hedge funds, l’équipe de cette nouvelle structure se compose de Claus Hornsleth (gérant de portefeuilles principal), Alex Mealor (directeur de la technologie), Christina Sehested (directrice des risques), Mads Nielsen (chef stratégiste quant), Mikkel Rosenveold (directeur des opérations) et Christoffer Riiber (responsable des relations investisseurs).

Le fonds, qui verra le jour le 1 er décembre, sera régulé par la Banque centrale d’Irlande, tandis que la société de gestion sera sous la supervision du régulateur danois.

Laurence Marchal