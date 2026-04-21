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L'ex-PDG demande la vente de Fermi ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril -

** Les actions de Fermi FRMI.O , société d'investissement immobilier dans les centres de données, ont augmenté de 2 % à 5,51 $ avant le marché

** L'ancien directeur général Toby Neugebauer demande une vente immédiate de la société d'énergie

** La décision intervient après le départ abrupt de Neugebauer, qui a déclaré qu'il était "sans motif"

** Lui, sa famille et d'autres anciens dirigeants détiennent une participation combinée de 40 %

** Lundi, l'entreprise a annoncé une série de départs de cadres supérieurs, ce qui a fait chuter les actions de 18%

** La note moyenne de 10 analystes sur les actions est "achat"; la médiane des prévisions est de 26,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action FRMI a baissé de 32,5% depuis le début de l'année

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