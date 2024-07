L'ex-PDG de Casino, Jean-Charles Naouri, risque un procès pour corruption et manipulation de cours

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'ex-PDG du distributeur Casino, Jean-Charles Naouri, risque un procès pour corruption et manipulation de cours, soupçonné d'avoir payé l'éditeur de presse Nicolas Miguet pour défendre le titre entre 2018 et 2019, selon une note de synthèse du parquet national financier (PNF) dont l'AFP a eu connaissance jeudi.

Ses avocats, Mes Marie-Alix Canu-Bernard et Olivier Baratelli, ont dénoncé auprès de l'AFP les "insuffisances graves" des investigations, qui font "curieusement fi (...) des attaques inédites" par des fonds à découvert "dont le titre Casino a été l'objet". Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 9 juillet pour qu'un juge d'instruction enquête sur cette "entreprise titanesque de déstabilisation depuis 2015".

Deux magistrats du parquet national financier (PNF) envisagent, à ce stade, de faire comparaître l'ancien patron du groupe (2005 - mars 2024) devant le tribunal correctionnel de Paris notamment pour corruption active, manipulation de cours en bande organisée et complicité de délit d'initié, selon leur note de synthèse datée du 8 avril.

Ils entendent également renvoyer en procès l'éditeur de presse et homme politique Nicolas Miguet, plusieurs fois sanctionné par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la justice, pour corruption passive, manipulation de cours en bande organisée et délit d'initié.

"Il n'y a aucun délit d'initié", a réagi Nicolas Miguet, joint par l'AFP, qui conteste les accusations. "C'est calembredaine de dire qu'on va manipuler des cours. A l'époque, on (le journal qu'il édite, Hebdo Bourseplus, ndlr) avait 4 à 5.000 abonnés".

Trois anciens hauts cadres, proches de M. Naouri, sont aussi dans le viseur des parquetiers. Selon eux, la responsabilité peut également être "imputée" à la société Casino Guichard-Perrachon, vu le "niveau hiérarchique" des mis en cause de l'époque.

Après échanges contradictoires avec les avocats, les délits retenus peuvent évoluer jusqu'à la décision finale, dans plusieurs mois, de la tenue ou non d'un procès.

Le PNF pointe une "manipulation de cours orchestrée par Casino" de septembre 2018 à juin 2019, et un "pacte de corruption passé entre Nicolas Miguet et Casino".

A cette époque, Casino était sous le feu d'analystes financiers s'inquiétant du niveau de sa solvabilité et était pressé par les marchés de réduire son endettement. Début septembre 2018, l'action Casino était tombée au plus bas jusqu'alors, autour de 25 euros.

Le groupe, désormais contrôlé majoritairement par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, emploie à ce jour moins de 30.000 salariés sous les enseignes Monoprix, Franprix ou Vival.